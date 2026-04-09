Grandiosas: Filippa Giordano se une a un elenco estelar para una nueva etapa

El exitoso concepto Grandiosas, que celebra la fuerza de las voces femeninas, inicia una nueva etapa con la incorporación de la soprano italiana Filippa Giordano. El espectáculo contará con la participación de Lucía Méndez, Ángela Carrasco, Alicia Villarreal, Laura León y Ana Cirré, prometiendo una experiencia musical única con éxitos, duetos y homenajes.

El espectáculo Grandiosas , un concepto exitoso que celebra la fuerza de las voces femeninas, inicia una nueva etapa con una incorporación estelar: la soprano italiana Filippa Giordano . Este ensamble, ya consolidado en el gusto del público, contará con la participación de Lucía Méndez , Ángela Carrasco , Alicia Villarreal , Laura León y Ana Cirré , prometiendo una experiencia musical inolvidable que fusiona diversos géneros y conecta con distintas generaciones.

En una entrevista exclusiva con La Razón, Filippa Giordano expresó su entusiasmo por formar parte de este proyecto, destacando la riqueza artística que surge de la unión de artistas con trayectorias y estilos tan diversos. La cantante italiana describió la emoción que siente al compartir escenario con figuras tan emblemáticas como Lucía Méndez y Ángela Carrasco, reconociendo la singularidad que aporta cada una de ellas al espectáculo. La interacción constante entre las artistas es, según Giordano, uno de los elementos clave del éxito de Grandiosas. Esta interacción no se limita a la interpretación individual de cada artista, sino que se extiende a la creación de momentos especiales compartidos, duetos inesperados y la reinterpretación de clásicos que aseguran una experiencia única en cada presentación. La soprano italiana enfatizó la importancia de este aspecto, señalando que cada concierto será irrepetible, una verdadera celebración de la música y la amistad entre las intérpretes. Filippa Giordano, en la entrevista, también adelantó uno de los momentos más emotivos del espectáculo: un tributo a la icónica cantante Dulce, figura representativa de la música romántica. La soprano expresó su respeto y cariño por Dulce, destacando que el homenaje será un instante especial y conmovedor para el público. Para Giordano, esta nueva etapa con Grandiosas representa una oportunidad de explorar nuevos horizontes sin abandonar su esencia artística, algo que siempre ha buscado a lo largo de su carrera. La artista subrayó la importancia de la diversidad en el escenario, donde cada intérprete aporta su personalidad y estilo único, creando una sinergia poderosa. A pesar de esta emocionante incorporación, Filippa Giordano continuará desarrollando sus proyectos personales, incluyendo conciertos independientes y su propia música. La artista aclaró que su participación en Grandiosas es un añadido a su carrera, un proyecto que la llena de alegría y que le permite compartir su talento con un público más amplio. El inicio de esta nueva etapa de Grandiosas está programado para el 6 de junio en la Arena Monterrey, donde el público tendrá la oportunidad de disfrutar de un recorrido musical que abarca grandes éxitos, duetos emocionantes y momentos diseñados para conectar con distintas generaciones. Además de Monterrey, se tienen previstas presentaciones en la Arena Ciudad de México el 27 de junio y en otras ciudades del país, cuyas fechas se irán confirmando próximamente. El espectáculo promete ser una celebración de la música, la amistad y la fuerza femenina, un evento que cautivará a audiencias de todas las edades





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