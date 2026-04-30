Grave Crisis de Cuidados en México: Urge Infraestructura Pública y Políticas de Conciliación

La Red de Mujeres por la Salud denuncia una profunda crisis en el sistema de cuidados en México, exigiendo la reactivación de estancias infantiles y políticas de conciliación laboral. La falta de un sistema de cuidados adecuado afecta el desarrollo infantil y perpetúa las desigualdades sociales.

México enfrenta una profunda crisis en el sistema de cuidados, una problemática que va más allá de la simple falta de recursos económicos y que exige una respuesta integral y estructural por parte del Estado.

La Red de Mujeres por la Salud ha levantado la voz, alertando sobre la gravedad de la situación y demandando la reactivación de estancias infantiles seguras y gratuitas, dotadas de personal capacitado. Esta crisis no puede ser resuelta únicamente a través de transferencias monetarias directas a las familias, ya que estas medidas, aunque necesarias, son insuficientes para abordar las raíces del problema.

Se requiere, en cambio, la construcción de una infraestructura pública robusta que asuma colectivamente la responsabilidad del cuidado de la infancia y de quienes la brindan. La falta de un sistema de cuidados universal y accesible tiene consecuencias devastadoras para el desarrollo de las niñas y los niños, limitando sus oportunidades desde los primeros años de vida y perpetuando las desigualdades sociales.

Los niños y niñas que no reciben cuidados adecuados, caracterizados por tiempo de calidad, estimulación, seguridad y afecto, enfrentan mayores dificultades en su trayectoria educativa y laboral, lo que reduce su movilidad social y limita su potencial. La sobrecarga de las familias, especialmente de las mujeres, es una constante en el contexto mexicano.

La ausencia de políticas de conciliación laboral obligatorias, tanto en el sector público como en el privado, agrava esta situación, impidiendo que las y los trabajadores puedan equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares. La ampliación de las licencias de paternidad y maternidad, así como la flexibilidad horaria y el acceso a servicios de cuidado infantil asequibles, son medidas esenciales para aliviar la carga de cuidado y promover la igualdad de género.

La situación actual también tiene un impacto negativo en la salud mental de las niñas y los niños, quienes pueden verse expuestos a estrés tóxico debido a la ansiedad y la sobrecarga de sus cuidadores. La falta de supervisión adecuada, derivada de las largas jornadas laborales de las cuidadoras, aumenta el riesgo de accidentes en el hogar.

Además, la incompatibilidad entre los horarios de las unidades de salud y las jornadas de trabajo de las familias dificulta el acceso a servicios de vacunación y revisiones de desarrollo, lo que puede tener consecuencias negativas para la salud y el bienestar de los niños y niñas. La Red de Mujeres por la Salud denuncia que la falta de un sistema de cuidados no solo vulnera los derechos de las infancias, sino que también perpetúa las desigualdades sociales y económicas.

La organización civil subraya la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad en la provisión de servicios de cuidado de calidad, garantizando el acceso universal y gratuito a estancias infantiles, guarderías y otros servicios de apoyo a las familias. La reciente decisión del IMSS de no otorgar prótesis a niños con discapacidad, justificada por la diputada Lenia Batres, ha generado controversia y ha sido criticada por organizaciones de la sociedad civil, quienes la consideran una violación de los derechos de las infancias.

Este caso pone de manifiesto la falta de sensibilidad y compromiso de las autoridades con las necesidades de los niños y niñas con discapacidad. En paralelo, la discusión sobre los casos relacionados con Rubén Rocha Moya y las presuntas conexiones con agentes de la CIA en Chihuahua, ha generado tensiones políticas y ha puesto en tela de juicio la transparencia y la legalidad de las investigaciones.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha pedido pruebas claras en este caso, advirtiendo que de lo contrario se trataría de una estrategia política. La confianza en la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar a cabo una investigación exhaustiva es fundamental para esclarecer los hechos y garantizar la justicia. La crisis de cuidados en México es un problema complejo que requiere una solución integral y coordinada.

Es necesario que el Estado, la sociedad civil y el sector privado trabajen juntos para construir un sistema de cuidados que garantice el bienestar y el desarrollo de todas las niñas y los niños, y que promueva la igualdad de oportunidades para todos y todas





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