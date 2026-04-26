Grave Crisis en el IPN: Lucha por Recursos Millonarios Amenaza su Prestigio

Una disputa por fondos millonarios entre el director general del IPN y la Fundación Politécnico ha desencadenado investigaciones por peculado y desvío de recursos, poniendo en riesgo el legado de la institución fundada por Lázaro Cárdenas.

Una intensa y preocupante disputa por fondos millonarios amenaza con socavar el prestigio del Instituto Politécnico Nacional ( IPN ), una institución emblemática fundada hace 90 años por el presidente Lázaro Cárdenas del Río.

El conflicto, que se inició el 20 de febrero de 2025, enfrenta al director general, Arturo Reyes Sandoval, nombrado por la actual administración, y a la Fundación Politécnico, encabezada por Vicente Gutiérrez Camposeco. La situación ha escalado al ámbito legal, con investigaciones en curso contra el director y otros altos funcionarios del IPN, una institución que ha sido cuna de mentes brillantes como Guillermo González Camarena, el inventor de la televisión a color; Alejo Peralta, fundador del Canal 11; Filiberto Vázquez, creador de la tinta indeleble; el doctor Jesús Kumate; y la reconocida bióloga molecular Esther Orozco, cuyo trabajo ha trascendido fronteras.

El origen de la controversia radica en el intento de Reyes Sandoval de imponer a Noel Miranda Mendoza, secretario ejecutivo de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas, como presidente de la Fundación Politécnico. Esta propuesta fue rechazada por los miembros de la fundación, organismo encargado de recibir donativos de exalumnos y otros benefactores comprometidos con la educación. Ante esta negativa, el 25 de marzo se eligió a Jorge Javier Jiménez Alcaraz como nuevo presidente de la Fundación.

La respuesta de Reyes Sandoval no se hizo esperar: el 11 de julio, notificó la terminación del Convenio General de Colaboración con la Fundación, y simultáneamente, creó el Patronato Corazón Guinda y Blanco A.C. como sustituto. Este nuevo patronato ha recibido aproximadamente 350 millones de pesos, provenientes de lo que los integrantes de la Fundación denuncian como cobros indebidos a los estudiantes y depósitos anómalos.

En noviembre pasado, presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el director general por peculado y desvío de recursos. Las acusaciones se extienden al programa de internacionalización impulsado por Reyes Sandoval, señalando graves irregularidades en la asignación de becas para estudios en el extranjero.

Se han detectado casos de beneficiarios que no han presentado la documentación requerida para acreditar su progreso académico, estudiantes que reciben becas duplicadas provenientes tanto de la Fundación como de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, e incluso alumnos que, estando en periodo escolar en México, solicitan fondos para manutención en el extranjero. La gravedad de la situación se agrava con la reciente orden de un tribunal federal al Órgano Interno de Control del IPN para investigar a Reyes Sandoval y a varios funcionarios por presunto desvío de recursos, originado en retenciones indebidas del Impuesto Sobre la Renta a los trabajadores.

A pesar de la creciente evidencia y las serias acusaciones, el equipo de comunicación del director general minimiza las denuncias y se muestra evasivo, sin ofrecer una postura clara o aclaraciones por parte del Instituto o de su director. La inacción y la falta de transparencia alimentan la preocupación de que esta crisis pueda tener consecuencias devastadoras para el IPN, poniendo en riesgo su reputación y su futuro.

La situación ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza dentro de la comunidad politécnica, y se teme que el prestigio de esta institución, construido a lo largo de nueve décadas, pueda verse irreversiblemente dañado. La falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades competentes agrava aún más la situación, dejando a la comunidad politécnica en un estado de angustia y preocupación por el futuro de su institución.

Se espera que las investigaciones en curso arrojen luz sobre las acusaciones y se tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos del IPN





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