Grecia Quiroz considera la Gubernatura de Michoacán mientras 'El Licenciado' busca acuerdo

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, evalúa seriamente competir por la gubernatura de Michoacán, mientras que el caso del asesinato de su esposo, el alcalde Carlos Manzo, toma un nuevo giro con la solicitud de un procedimiento abreviado por parte de 'El Licenciado', presunto responsable. Además, Quiroz mantiene su denuncia contra figuras políticas por presunta vinculación con el crimen.

Grecia Quiroz , alcaldesa de Uruapan, ha abierto la posibilidad de contender por la Gubernatura de Michoacán , marcando un momento significativo en la política local. En declaraciones al medio Ecos de Michoacán , Quiroz manifestó que su decisión de aceptar este reto se basa en la convicción de que es imperativo un cambio real para el estado.

La alcaldesa subrayó que enfrentar la búsqueda de la gubernatura implicaría enfrentarse a un sistema profundamente corrompido, un desafío que asume con la confianza que le brinda el apoyo ciudadano. Resaltó la importancia de la conexión directa con la gente, afirmando que el respaldo que siente en las calles es la mejor encuesta. Actualmente, está llevando a cabo una evaluación exhaustiva, consultando con diversos actores, incluyendo empresarios, quienes manifiestan su deseo de que su movimiento político participe en la contienda, indicando así la existencia de una base de apoyo considerable y un interés genuino en su candidatura. \El caso del asesinato de Carlos Manzo, esposo de Quiroz y alcalde asesinado en 2025 en una plaza pública, también resurge con fuerza. 'El Licenciado', identificado como Jorge Armando 'N' y señalado por el homicidio de Manzo, busca acogerse a un procedimiento abreviado, lo cual le permitiría declararse culpable y reducir su sentencia. Esta solicitud, que actualmente está siendo evaluada por las autoridades, plantea interrogantes sobre la justicia y el curso de la investigación. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, explicó que se está analizando la viabilidad de este procedimiento, que implicaría la aceptación de la culpa por parte de 'El Licenciado'. En caso de que se concrete el acuerdo, la sentencia podría reducirse en una tercera parte. Cabe recordar que, por un homicidio, la pena podría alcanzar los 40 años de prisión. Esta situación contrasta con la negación previa de Jorge Armando 'N', quien en noviembre negó estar involucrado en el asesinato y rechazó cualquier vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo delictivo al cual las autoridades federales lo señalan como autor intelectual del crimen. \Adicionalmente, se destaca la denuncia interpuesta por Grecia Quiroz en febrero de este año ante la Fiscalía de Michoacán. La denuncia señala al exgobernador Leonel Godoy, al senador Raúl Morón Orozco y al exalcalde Ignacio Campos por su presunta vinculación con el homicidio de Carlos Manzo. Quiroz ha insistido en la necesidad de que las autoridades investiguen a los autores intelectuales del asesinato, no limitándose a los autores materiales. La alcaldesa sugiere que Manzo representaba una amenaza para Godoy, Morón y Campos debido a su creciente popularidad en las encuestas para la elección de la Gubernatura en 2027. Los implicados han negado cualquier conexión con el crimen, que conmocionó a la nación en 2025. Desde el homicidio, la alcaldesa ha mantenido una constante comunicación con las autoridades federales de seguridad, mientras que el móvil del crimen aún no ha sido esclarecido completamente, a pesar de la detención de casi 20 personas, algunas vinculadas al CJNG. El caso continúa generando interés y debate público





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