Gremio del rock mexicano asusta: guitarra viviente de Caifanes en coma tras derrame cerebral

El noticia acerca del estado de salud de Alejandro Marcovich, guitarrista de Caifanes, luego de haber sufrido un derrame cerebral.

Este viernes 22 de mayo el gremio del rock mexicano fue sacudido al darse a conocer que Alejandro Marcovich , quien fuera guitarrista y una parte fundamental en la historia y éxito del grupo Caifanes , se encuentra en coma luego de haber sufrido un derrame cerebral .

Debido a lo anterior, en diversos medios de comunicación y también en redes sociales comenzaron a circular información sobre su estado de salud, sin embargo, también se publicaron noticias sobre su presunta muerte, por lo que amigos y colegas de Alejandro Marcovich han desmentido esta información. Alejandro Marcovich está vivo.

Tras darse a conocer el delicado estado de salud de Alejandro Marcovich, trascendió la presunta muerte del querido guitarrista mexicano, por lo que el periodista Gil Barrera compartió un video en el que se puede ver a Gasú, integrante de Los Amantes de Lola, dar los pormenores sobre el estado de salud de él ex guitarrista de Caifanes.

‘Me estoy conectando para dar a conocer el estado de Alejandro, de Alejandro Marcovich porque está circulando muchas estupideces en redes, Alejandro en efecto está delicado pero está vivo, entonces quería transmitir esto, mi fuente directa es la familia de Alejandro, como muchos de ustedes saben mi relación con él es de muchos años…’ Dijo Gasú. En este mismo video el también guitarrista y compositor, integrante de Los amantes de Lola, pide a sus seguidores enfocar su energía y solo enviarle buenos deseos a Alejandro quien se encuentra atravesando un complicado estado de salud.

‘... y yo creo que deberíamos estar más enfocados en pensar en su salud, en desear que mejore, en enfocarnos en eso en lugar de estar nada más... ’ Dijo Gasú. Familiares de Alejandro Marcovich esperan que pronto se recupere.

Según el periodista conocido como Chava Rock, Alejandro Marcovich al momento de darle el derrame cerebral estaba en compañía de su familia, por lo que pudieron actuar de manera oportuna para que pudiera llegar a tiempo al hospital y ser atendido en el menor tiempo posible.

‘Fue atendido de inmediato con la intención de salvarle la vida, está en terapia intensiva, hospitalizado bajo atención médica, el pronóstico es reservado…’ Dijo Chava Rock. También el periodista apunta que tanto la esposa así como los hijos del rockero mexicano están al pendiente del estado de salud de ésta, y lo están muy agradecidos con los fanáticos de Alejandro que elevan las cadenas de oraciones por la salud del ex integrante de Caifanes





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