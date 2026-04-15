Grito Homofóbico en el Cruz Azul vs. Los Angeles FC: Suspención Momentánea y Protocolo de Concacaf

El partido entre Cruz Azul y Los Angeles FC se vio empañado por un grito homofóbico de la afición, obligando a una suspensión temporal del encuentro y la aplicación del protocolo de la Concacaf contra la discriminación.

La controversia se hizo presente en el encuentro entre Cruz Azul y Los Angeles FC, correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup . Sin embargo, el foco de la polémica no residió en las acciones desarrolladas dentro del terreno de juego, sino en un incidente ocurrido fuera de él. Los aficionados presentes en el Estadio Cuauhtémoc protagonizaron un acto lamentable al entonar el grito homofóbico , un cántico prohibido, durante la segunda mitad del partido. Esta situación obligó a una suspensión momentánea del encuentro, generando un ambiente de tensión y preocupación entre los presentes y en la comunidad futbolística en general. El incidente pone de manifiesto la necesidad de erradicar cualquier forma de discriminación en el deporte y de promover un ambiente de respeto e inclusión en los estadios. La reacción de las autoridades y la aplicación de los protocolos establecidos son cruciales para abordar este tipo de situaciones y enviar un mensaje claro contra la intolerancia.

El incidente específico ocurrió en el minuto 57 del partido, con el marcador favoreciendo a Cruz Azul por 1-0. En ese momento, desde las gradas se escuchó el grito ofensivo dirigido al portero rival, Hugo Lloris. Ante esta situación, el árbitro salvadoreño, Iván Barton, se vio en la obligación de activar el protocolo establecido por la Concacaf para combatir la discriminación. En las pantallas del estadio se proyectó un mensaje de advertencia, alertando sobre la posible expulsión de los aficionados implicados o, en última instancia, la suspensión definitiva del partido. La incertidumbre se apoderó del ambiente mientras se esperaba la reacción de la afición y la aplicación de las medidas correctivas. Durante unos minutos, el juego se detuvo, y se pudo observar a jugadores como Erik Lira, del Cruz Azul, dirigirse a la afición, instándolos a cesar el comportamiento ofensivo y a respetar las normas establecidas.

Tras una interrupción de aproximadamente cinco minutos, el encuentro se reanudó. Sin embargo, la pausa afectó el ritmo del juego, perjudicando principalmente al equipo mexicano, que en ese momento se encontraba en la búsqueda de la remontada. El incidente puso de manifiesto la importancia de los protocolos y las medidas implementadas para combatir la discriminación en el fútbol. El protocolo de la Concacaf, presentado en 2018, consta de tres fases. En la primera, el árbitro detiene el juego y solicita al estadio que emita un anuncio solicitando el cese del comportamiento inapropiado. En la segunda fase, el árbitro suspende el juego por un período de entre cinco y diez minutos, enviando a los equipos a los vestuarios, previo a un segundo aviso. Finalmente, en la tercera fase, si el comportamiento discriminatorio persiste, el árbitro tiene la potestad de suspender definitivamente el partido. Este incidente en el estadio Cuauhtémoc resalta la necesidad de una vigilancia constante y de la aplicación rigurosa de estas medidas para garantizar un ambiente de respeto e igualdad en el fútbol





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