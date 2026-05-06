Grupo ACME rechaza vinculación con "Los Julios" y pide pruebas concretas

La asociación ACME se deslinda de las acusaciones de la Fiscalía del Estado de México y exige no responsabilizarla sin elementos. Mientras tanto, se reportan detenciones vinculadas a un multihomicidio y se detecta el primer caso de gusano barrenador en CDMX.

Grupo ACME ha emitido un comunicado en el que rechaza categóricamente las acusaciones de la Fiscalía del Estado de México que lo vinculan con la organización criminal conocida como " Los Julios ".

La asociación, que se dedica a la representación y apoyo de transportistas y comerciantes del Valle de México, ha manifestado su total deslinde de los hechos y personas mencionados en las investigaciones. En su declaración, ACME cuestionó que la Fiscalía mexiquense los describa como un "grupo social con fachada de sindicato", argumentando que se trata de una organización legítima que opera dentro del marco legal.

Además, la agrupación señaló que la presencia de su nombre, lonas o identificaciones en inmuebles vinculados a los detenidos no implica una relación con actividades ilícitas, ya que algunos de estos elementos han sido utilizados sin su autorización o no corresponden a estructuras activas de la organización. ACME también rechazó cualquier intento de atribuir responsabilidades colectivas basadas en acciones individuales y recordó que las responsabilidades penales deben determinarse de manera personal conforme a derecho.

La asociación expresó su disposición para colaborar con las autoridades si es requerida, pero pidió evitar asociaciones imprecisas que puedan afectar su reputación. Por otro lado, en el ámbito de la seguridad pública, se ha reportado la detención de cuatro personas, entre ellas Alexis Ricardo "N", alias "Lobito", y Luis Enrique "N", vinculados a un multihomicidio ocurrido en una vivienda de Azcapotzalco.

Las autoridades también aseguraron una tienda de abarrotes en la colonia Romana, donde se llevó a cabo una acción delictiva. En otro incidente, se registró un choque entre un camión de pasajeros y un vehículo en Lerma, Estado de México, dejando a ambos conductores lesionados. En el ámbito mediático, el periodista Andy López ha desafiado al también comunicador Ciro Murayama a presentar pruebas de las acusaciones de que recibió dinero del narcotráfico, calificándolo de "periodista mercenario".

Mientras tanto, en Sinaloa, el vicefiscal ha solicitado licencia sin goce de sueldo tras ser investigado por presuntos nexos con el crimen organizado por parte de Estados Unidos. En Culiacán, los ciudadanos realizaron el evento "Carnita Asada por la Paz" para exigir gobernabilidad tras la salida del exgobernador Rocha Moya.

Por último, se detectó el primer caso de gusano barrenador en un perro dóberman en la Ciudad de México, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las acciones de vigilancia





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Grupo ACME Fiscalía Del Estado De México Los Julios Multihomicidio Gusano Barrenador

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los ataques de Israel contra Líbano en los últimos dos meses dejan cerca de 2,700 muertosLíbano fija en 2,700 los muertos y más de 8,200 los heridos a causa de ataques de Israel desde hace dos meses, pese al alto el fuego alcanzado a principios de abril.

Read more »

Los mejores peinados de la MET Gala 2026: Los estilos ganadores de la nocheEn la alfombra roja de la MET Gala 2026, los peinados se convirtieron en protagonistas. Estas fueron algunas de nuestras tendencias favoritas.

Read more »

En la MET Gala 2026, los cuerpos desnudos fueron los verdaderos protagonistasEstrellas de la talla de Gigi Hadid, Kendall Jenner y Kate Moss le dieron su propio toque a los looks que hacían oda a la desnudez.

Read more »

Néstor Daniel se presentará en la Arena CDMX con Los Solitarios y Los BríosNéstor Daniel y sus Terrícolas se alistan para un concierto en la Arena CDMX el 15 de mayo, junto a Los Solitarios y Los Bríos. El artista venezolano celebra más de seis décadas de carrera y su mensaje de fe a través de la música.

Read more »

Caen 2 “Julios”, relacionados al homicidio de la familia Cejudo en AzcapotzalcoEl pasado 28 de abril, en la esquina de las calles Begonias y Guanábanas, en la colonia Nueva Santa María, las personas fallecidas fueron encontradas con heridas de arma punzocortante

Read more »

¿Quiénes son “Los Julios”, presuntos responsables del multihomicidio de Azcapotzalco?; esto es lo que sabemosDe acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, el grupo criminal se dedica a diversos actos delictivos en varios municipios del Estado de México

Read more »