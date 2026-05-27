Grupo Carso invertirá 5 mil mdd en México en 2026: Slim

Carlos Slim anunció una inversión de 5 mil millones de dólares en infraestructura, energía y telecomunicaciones; destacó el apoyo del gobierno de Sheinbaum y la necesidad de impulsar el crecimiento económico.

Grupo Carso invertirá 5 mil millones de dólares en México durante 2026 para diversos proyectos de infraestructura, energía y telecomunicaciones, respondiendo a la necesidad de seguir apostando por México , señaló Carlos Slim Helú, presidente honorario de la compañía.

El empresario mexicano destacó que el grupo que preside ya tenía un plan de inversión, pero ante la falta de infraestructura en el país, lo fortalecieron para enfrentar esas necesidades urgentes.

"Ya lo hicimos más agresivo", agregó al tiempo que destacó que Ideal, filial de Grupo Carso, durante 14 años no tuvo proyectos y hoy ya construye un tramo carretero en el Arco Norte, para las personas que provengan de Puebla hacia Querétaro. En su tradicional conferencia anual, el empresario destacó que en el país hace falta detonar mayores inversiones que generen empleos y con ello se alcance mayor crecimiento económico, por lo que reconoció que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto casi en primer lugar el tema de la inversión.

"La Presidenta ha puesto casi en primer lugar la inversión, porque sin inversión no hay empleo, no hay solución de estos asuntos, se van retrasando, no hay mantenimiento de las cosas", destacó el empresario, al resaltar los avances del Gobierno federal para destrabar las inversiones a través de la simplificación de trámites. Acotó que, por invitación de Sheinbaum Pardo, forma parte del Consejo Nacional de Inversiones, el cual preside Francisco Cervantes Díaz, y que incluye a 20 empresarios de distintas entidades del país.

El Consejo ya se ha reunido en varias ocasiones y tiene la intención de que los empresarios le hagan saber al Gobierno federal qué proyectos de inversión se tienen, y si tienen alternativas de inversión; y destacó que la administración de la mandataria ha cuidado que no se obstaculicen las inversiones.

"Hay mucho cuidado por parte del Gobierno de que no haya una obstaculización a la inversión, lo que se está haciendo es promover la inversión y para eso está la ventanilla única. Estamos trabajando con los estados y municipios para invertir", indicó Slim Helú.

El empresario de 86 años dijo que el país tiene condiciones potenciales para volver a un crecimiento económico intenso mayor al promedio de 1.9 por ciento que se ha tenido en los últimos 44 años y que los puntos positivos son los esfuerzos que ha realizado la Presidenta Sheinbaum para contener la inflación, con acciones como el límite del precio de la gasolina, lo que ha evitado que se dispare. Añadió que la seguridad jurídica (tema recurrente cuando se mencionan inversiones) no es un punto de discusión, porque hasta ahora ningún presidente se ha reelegido y el Gobierno en turno no ha implementado políticas de expropiación.

"Más bien compran las cosas", como ocurrió con la adquisición de Altán o Mexicana de Aviación. Sin duda el país tiene necesidades, pero también la tasa de interés interbancaria se encuentra baja y eso es un impulso para el financiamiento de los proyectos.

"Aquí lo que hace falta y lo que está en proceso es que nos pongamos a hacer este tipo de cosas", sostuvo el empresario. Y en ese sentido, dijo que la tasa de interés de 6.50 por ciento es un paraíso, porque incluso si se tiene una tasa de interés de 7.5 por ciento y la inflación se ubica entre 4.0 y 4.5 por ciento, estás pagando una tasa real de interés del 2.0 o el 3.0 por ciento.

México también tiene problemas, quizás el más importante es la baja producción petrolera y la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex); el empresario sostuvo que la producción actual se sitúa alrededor de un millón y medio de barriles diarios, un número bajo si se compara con las cifras de sexenios anteriores donde osciló entre los dos millones 900 mil barriles hasta los tres millones 200 mil barriles diarios. Si la administración federal busca que Pemex produzca un millón 800 mil barriles diarios estaría en muy buenas condiciones, pero creo que lo que debe hacer Pemex es concentrarse en producir petróleo, porque la falta de pagos es por la baja producción y que a su vez impacta en más costos y gastos.

Resaltó que espera que en dos o tres años, junto con la participación de inversiones mixtas, la producción de crudo podría alcanzar un millón de barriles diarios adicionales. Y sostuvo que, pese al anuncio de la incursión en fracking por parte del Gobierno, el conglomerado no buscará invertir en ese tipo de proyectos.

"Estamos muy saturados", pero sí mencionó que se trabaja en el campo terrestre Ixachi para la perforación de 32 pozos, que lo estamos financiando a 21 meses cada pozo, de manera que se vuelva pagable por el mismo pozo. No estamos pensando en más proyectos. Sobre telecomunicaciones, el presidente de Grupo Carso ahondó que tanto Telmex como Telcel han realizado grandes inversiones en el país, para poner red de cobre y de fibra óptica





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