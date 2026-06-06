Christian Nodal quiso estrenar una nueva identidad como 'El Forajido', pero el grupo Forajido presentó una oposición para que el instituto tome en cuenta sus argumentos antes de resolver si concede o no la marca al intérprete de 'Botella tras botella'.

Grupo Forajido frena a Christian Nodal en su intento de registrar ' El Forajido ' ante el IMPI : 'No es nada más el nombre'. La agrupación presentó una oposición contra la marca solicitada por el cantante y asegura que el nombre forma parte de su identidad desde hace más de 30 años.

Christian Nodal quiso estrenar una nueva identidad como 'El Forajido', pero en los registros del IMPI ese nombre ya viene cabalgando desde hace rato. El 22 de abril, el cantante solicitó el registro de esa marca en clase 41, relacionada con servicios de entretenimiento, actividades culturales y espectáculos. Era el nombre alterno que había mostrado en redes sociales, luego de expresar públicamente su descontento por no tener, dijo, control sobre su nombre ni sobre su música.

Pero el 15 de mayo, Grupo Forajido, con más de 30 años de historia, presentó un escrito de oposición para que el instituto tome en cuenta sus argumentos antes de resolver si concede o no la marca al intérprete de 'Botella tras botella'. Si el IMPI da la razón a la agrupación, Nodal estaría impedido de usar 'El Forajido' como marca propia para conciertos, espectáculos, presentaciones en vivo y otros servicios de entretenimiento.

'Me avisaron mis abogados. Me dijeron que habían detectado una solicitud de registro de la marca 'El Forajido'. Simplemente decidimos defender lo que se nos otorgó en su momento', dice a EL UNIVERSAL José Manuel 'Pepe' Maldonado, baterista, fundador y productor de Grupo Forajido.

'No hay ningún tema personal, no vamos en contra de nadie; estamos apelando a nuestro derecho. Podía haber sido otra persona o alguien incluso más famoso. Nosotros sólo nos estamos manifestando ante las instancias correspondientes', agrega. Carlos Vidal, Jesse Macías, Coco Maldonado, Pepe Maldonado y Julio Elenes forman la alineación actual; los hermanos Maldonado fundaron el grupo.

Grupo Forajido surgió a principios de los 90, cuando 'Pepe' y su hermano 'Coco' salieron de Aguascalientes hacia la Ciudad de México para buscar una oportunidad en la música. En 1994 grabaron su primer disco y en 1995 lo lanzaron bajo el sello Rodven. Después pasaron por PolyGram, Universal y EMI Music, con giras por México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Los documentos muestran que Grupo Forajido pidió al IMPI negar el registro de 'El Forajido' al considerar que puede confundirse con su marca 'Forajido', vigente hasta 2034. Anexó carteles, registros y pruebas de uso. En otra constancia, INDAUTOR muestra que 'Christian Nodal' aparece como reserva a nombre del padre del cantante al 100%. Uno de sus temas más recordados es 'Para ti con amor', que supera los 4 millones de reproducciones en Spotify.

La agrupación ronda actualmente los 140 mil oyentes mensuales en la plataforma.

'Hemos tenido experiencias de gente que nos dice: 'Yo me le declaré a mi esposa con una canción de ustedes'. Son cosas que tú no te imaginas, pero pasan, y es muy bonito', relata Maldonado. El nombre Forajido salió casi por accidente. La banda buscaba una identidad cercana al campo, los caballos, el viejo oeste y la zona semidesértica de Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.

Los documentos muestran que Grupo Forajido pidió al IMPI negar el registro de 'El Forajido' al considerar que puede confundirse con su marca 'Forajido', vigente hasta 2034. Anexó carteles, registros y pruebas de uso. En otra constancia, INDAUTOR muestra que 'Christian Nodal' aparece como reserva a nombre del padre del cantante al 100%.

'Un día llegamos a una oficina, veníamos prácticamente volando de Zacatecas, casi con sombrero y botas, y una chica de recepción dijo: 'Mira, ya llegaron los forajidos'. Nos volteamos a ver y dijimos: 'Sí'. Ahí cuadró todo. Eso fue en el 93'.

El logotipo, un vaquero con paliacate, siguió esa misma línea. Según Maldonado, la idea era reflejar sus raíces y sus ritmos.

'Somos fans del ganado, del campo. Le hacemos al andar a caballo, a lazar una vaca, a andar con botas y espuelas. El logotipo era parte de nuestra identidad'. Los documentos muestran que Grupo Forajido pidió al IMPI negar el registro de 'El Forajido' al considerar que puede confundirse con su marca 'Forajido', vigente hasta 2034.

Anexó carteles, registros y pruebas de uso. En otra constancia, INDAUTOR muestra que 'Christian Nodal' aparece como reserva a nombre del padre del cantante al 100%. Por eso, aunque Maldonado dice que no se alarmó, sí recuerda su sorpresa al ver que Christian Nodal usaría su nombre.

'Hasta en la televisión abierta y en los medios estaban hablando de eso. Pero soy honesto: ni me preocupo, porque creo que hay pocas instituciones en México tan serias y tan sólidas como el IMPI. Los documentos muestran que Grupo Forajido pidió al IMPI negar el registro de 'El Forajido' al considerar que puede confundirse con su marca 'Forajido', vigente hasta 2034. Anexó carteles, registros y pruebas de uso





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