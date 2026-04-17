Grupo Gayosso Lanza Estrategia de Transformación con Mil Millones de Pesos de Inversión hasta 2028

Grupo Gayosso moderniza su modelo de negocio e infraestructura con una inversión millonaria hasta 2028, incluyendo tecnología digital y expansión territorial, buscando fortalecer su liderazgo en el sector funerario y generar empleo.

Grupo Gayosso , líder en servicios funerarios en México, ha anunciado una ambiciosa estrategia de transformación con una inversión proyectada de mil millones de pesos hasta 2028. Esta iniciativa busca modernizar su modelo de negocio, fortalecer su infraestructura y expandir su presencia en mercados clave a nivel nacional. La inversión se destinará a la construcción de nuevas instalaciones y a la renovación integral de las ya existentes.

Como pilar de esta nueva etapa, Gayosso ha inaugurado la modernización de su complejo en Santa Mónica, Estado de México. Este proyecto, que abarca más de 10 mil metros cuadrados, representa un salto cualitativo en diseño, operación y la experiencia de servicio al cliente. Esta evolución responde a la creciente importancia de los espacios físicos como elementos de diferenciación y eficiencia en el sector funerario, adaptándose a las nuevas demandas y expectativas de la sociedad. Una parte significativa de la inversión se dirigirá a la innovación tecnológica. Grupo Gayosso ha desarrollado “Rest in Cloud”, una plataforma digital que requirió una inversión superior a los 5 millones de pesos. Este sistema innovador amplía la gama de servicios al integrar herramientas digitales avanzadas. Permite la creación de memoriales interactivos, el almacenamiento seguro de contenidos conmemorativos y ofrece nuevas modalidades de acompañamiento remoto, reflejando la digitalización de servicios y los cambios en los hábitos de consumo. El plan de crecimiento de la compañía contempla una expansión territorial estratégica, enfocándose en mercados con un alto potencial de demanda. Un ejemplo concreto de esta expansión es la próxima apertura de Gayosso Nogalar en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, programada para el segundo semestre de 2026. Este nuevo complejo replicará el exitoso modelo de infraestructura y operación de los desarrollos más recientes, integrando espacios de alta calidad y segmentos de servicio novedosos, como áreas especializadas para la atención y despedida de mascotas, un servicio cada vez más demandado por las familias. La ejecución de estos ambiciosos proyectos no solo incrementará la capacidad operativa de Grupo Gayosso, sino que también generará un impacto positivo en la creación de empleo. Durante la fase de construcción, se activarán cadenas productivas asociadas a la industria de la edificación. Posteriormente, la operación de los nuevos complejos generará empleos directos en áreas administrativas, atención al cliente y servicios especializados, así como empleos indirectos a través de la colaboración con proveedores y servicios complementarios. Este anuncio millonario llega en un momento crucial para Grupo Gayosso, presidido por Carlos Peña. La empresa ha enfrentado recientemente un importante proceso legal derivado de su compraventa en 2021, cuando el fondo Advent International la vendió a Servicios Funerarios GG. El comprador posteriormente presentó demandas alegando ocultación de pasivos e inflado del valor del negocio, lo que desencadenó litigios civiles y penales, incluyendo órdenes de aprehensión. El anuncio de esta inversión representa una inyección de optimismo y un paso firme hacia el futuro para la compañía. En un contexto de inversión tecnológica, es relevante mencionar el proyecto de Flex, dirigida por Guillermo del Río, que invertirá mil millones de dólares entre 2026 y 2028 para expandir su planta en Guadalajara, una de las ocho que posee en México. Este proyecto, apoyado por las Secretarías de Economía y Energía, es fundamental para el desarrollo de productos de alta tecnología e Inteligencia Artificial, los cuales requieren un consumo energético significativo. La iniciativa fortalecerá la manufactura tecnológica mexicana, impulsará la sustitución de importaciones y posicionará a México como un punto estratégico para el desarrollo de centros de datos. El anuncio fue realizado durante la Mañanera del Pueblo, encabezada por Claudia Sheinbaum. Por otro lado, la suspensión de la Travesía Sagrada de Grupo Xcaret este año, aunque presentada como una decisión voluntaria, ocurre tras resoluciones legales que restringen el uso de símbolos mayas y la representación del patrimonio cultural. Esto genera interrogantes sobre el impacto real de estos fallos en sus operaciones y proyectos futuros. Será crucial observar cómo la empresa ajusta sus actividades, su narrativa cultural y su relación con las comunidades y autoridades, en un momento donde la línea entre promoción turística y apropiación cultural está bajo mayor escrutinio. La continuidad de sus inversiones, la generación de empleo y el sustento de miles de familias dependen de estas adaptaciones





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