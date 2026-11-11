Grupo Lauman lanza Nación Deportes con 4 canales deportivos tras perder Fox Sports

Con su nuevo ecosistema de canales, Nación Deportes iniciará transmisiones 11 de noviembre ofreciendo baloncesto, automovilismo y lucha libre en 24 horas sin comerciales. El conglomerado deja su historia con Fox Sports.

El Grupo Lauman dio el salto a la era digital con el lanzamiento de Nación Deportes, un portfolio de cuatro canales que comenzará transmisiones el miércoles 11 de noviembre. La propuesta entrega baloncesto, automovilismo y lucha libre en formato 24 horas sin cortes comerciales, reforzando la presencia del grupo en la escena deportiva.

Fundamentación de la nueva cadena deportiva

Nación Deportes surgió cuando el conglomerado dejó de manejar los derechos de la marca Fox Sports en México. La nueva plataforma incluye los derechos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), la Copa del Mundo FIBA Qatar 2027 y la lucha libre del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y de All Elite Wrestling (AEW). También estarán disponibles eventos especiales de paga como la Legacy Fight League y la Carrera Panamericana.

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La estructura contempla cuatro canales: Nación Deportes, Nación Deportes 2, Nación Deportes 3 y Nación Deportes Premium. El canal Premium ofrece programación sin publicidad para los aficionados que buscan contenidos exclusivos y de mayor calidad.

Distribución y accesibilidad en proveedores de cable

Para acceder a la nueva oferta, los usuarios pueden sintonizar a través de Totalplay, Star TV, izzi y SKY. Cada proveedor asigna números de canal específicos. Por ejemplo, Totalplay ofrece Nación Deportes en SD y HD mediante los canales 563 y 522, mientras que izzi presenta el mismo canal en 505 (SD) y 892 (HD). Los detalles completos se encuentran en las listas de canal proporcionadas por cada operadora.

El público también puede optar por la aplicación izzi go para visualizar Nación Deportes Premium, asegurando flexibilidad y disponibilidad en dispositivos móviles.

Impacto en la audiencia y próximos pasos

La llegada de Nación Deportes marca el fin de una era para Grupo Lauman y la pérdida de Fox Sports. Se espera que la audiencia se beneficie de una programación más coherente y sin interrupciones, posicionando al nuevo grupo como un competidor fuerte en el mercado de transmisiones deportivas.

El grupo ya planea ampliar su catálogo de eventos y considerar parnerships futuros con otras ligas internacionales. La estrategia está orientada a captar aficionados que busquen una experiencia integral de deporte sin comerciales y con calidad de transmisión en alta definición.