Grupo México reporta un aumento del 57% en su ganancia neta en el primer trimestre

El conglomerado minero y de transporte Grupo México anunció un crecimiento del 57% en su ganancia neta durante el primer trimestre, impulsado por mayores ventas de plata y zinc. Los ingresos aumentaron un 33% a 5,570 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas. La producción de cobre disminuyó un 2.8%, pero el EBITDA creció casi un 50% a 3,310 millones de dólares.

El conglomerado minero y de transporte Grupo México anunció el martes que su ganancia neta en el primer trimestre del año creció un 57% en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los 1,710 millones de dólares.

Este resultado fue impulsado principalmente por el aumento en las ventas de plata y zinc, lo que refleja una recuperación significativa en el sector minero. Los ingresos totales del grupo, uno de los principales productores de cobre a nivel mundial, experimentaron un aumento del 33%, llegando a 5,570 millones de dólares en el trimestre, superando las expectativas de los analistas, quienes habían estimado ingresos de 5,530 millones de dólares según un sondeo de LSEG.

La producción de cobre durante el trimestre alcanzó las 258,138 toneladas métricas, lo que representa una disminución del 2.8% en comparación con el año anterior. Esta reducción se atribuye principalmente a la menor producción en las minas peruanas del grupo, aunque fue parcialmente compensada por un incremento en la producción de las unidades mineras ubicadas en México y Estados Unidos.

Los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) registraron un aumento cercano al 50%, alcanzando los 3,310 millones de dólares en los primeros tres meses del año. Grupo México, liderado por el multimillonario Germán Larrea, se posiciona como uno de los mayores productores de cobre del mundo en términos de volumen, consolidando su presencia en el mercado global.

Este crecimiento en las ganancias y los ingresos refleja no solo la solidez operativa del grupo, sino también su capacidad para adaptarse a las fluctuaciones del mercado y optimizar sus operaciones en diferentes regiones. Los analistas destacan que, a pesar de la ligera disminución en la producción de cobre, el grupo ha logrado mantener su rentabilidad gracias a la diversificación de sus activos y la gestión eficiente de sus recursos.

Además, el aumento en los precios de metales como la plata y el zinc ha contribuido significativamente a los resultados positivos del trimestre. En un contexto económico marcado por la incertidumbre global, Grupo México demuestra su resiliencia y capacidad para generar valor para sus accionistas. La estrategia de expansión y optimización de sus operaciones en América Latina y Norteamérica sigue siendo clave para su crecimiento futuro.

Los inversionistas y analistas mantienen un ojo en las próximas actualizaciones del grupo, especialmente en relación con la evolución de la producción de cobre y la posible expansión de sus operaciones en otras regiones





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