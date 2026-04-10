Grupo Modelo impulsa el Mundial 2026 en México con acciones sociales y económicas

La cervecera Grupo Modelo anuncia tres iniciativas clave para asegurar que el Mundial de Fútbol 2026 llegue a todos los rincones de México, incluyendo donación de boletos, pantallas móviles y apoyo a negocios locales.

Grupo Modelo anunció tres iniciativas clave destinadas a asegurar que la emoción del Mundial de Fútbol 2026 alcance a todos los rincones de México . Daniel Cocenzo, Director Ejecutivo de la cervecera, reveló estas acciones durante una conferencia de prensa compartida con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Cocenzo recordó que hace un año, la compañía anunció una inversión significativa de 3,600 millones de dólares para el período 2025-2026, reafirmando su compromiso con el desarrollo de México .

El CEO destacó la alineación de Grupo Modelo con la visión de un 'Mundial Social', un esfuerzo por garantizar que la pasión por el fútbol sea accesible para todos los mexicanos. La compañía se une a esta iniciativa con tres pilares fundamentales que buscan impulsar el impacto positivo del evento a nivel social, cultural y económico.\La primera acción consiste en la donación de 500 boletos para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrarán en territorio mexicano. Estos boletos, gestionados a través de un convenio con el gobierno federal, serán distribuidos a ciudadanos mayores de edad que participen en los torneos del Mundial Social, mediante un proceso transparente. En segundo lugar, inspirándose en las célebres caravanas Corona que llevaron el cine mexicano a todo el país, Grupo Modelo desplegará pantallas móviles en las 32 entidades federativas. Esta iniciativa permitirá que miles de personas disfruten de los partidos del Mundial en un ambiente de convivencia y socialización, garantizando que nadie se pierda la emoción del torneo. La compañía trabajará en estrecha colaboración con las autoridades para la implementación de esta acción, asegurando un alcance amplio y un impacto positivo en las comunidades.\Finalmente, Grupo Modelo se enfocará en potenciar la experiencia del Mundial en restaurantes, fondas y otros establecimientos de consumo. Conscientes del impacto económico que el evento generará para las familias que operan estos negocios, la cervecera equipará estos locales con 35 mil licencias para la transmisión de todos los partidos, así como con miles de televisores, mobiliario y refrigeradores. La visión es transformar cada establecimiento en 'el estadio de la colonia y de las comunidades', creando espacios donde la afición pueda reunirse y celebrar la pasión por el fútbol. Este enfoque integral busca no solo ampliar el acceso al evento, sino también fortalecer la economía local y promover la cohesión social. La empresa refuerza su compromiso con el país, buscando dejar un legado positivo y duradero a través de esta iniciativa en el marco del Mundial de Fútbol 2026





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