Grupo Modelo impulsa la experiencia del Mundial 2026 en México con boletos, pantallas y apoyo a negocios

Grupo Modelo se une al 'Mundial Social' del gobierno para llevar la emoción del Mundial de Fútbol 2026 a todo México. La empresa regalará boletos, instalará pantallas públicas y equipará miles de negocios, promoviendo el deporte, la inclusión y el consumo responsable.

Para celebrar la llegada de la Copa Mundial de Fútbol 2026 a México y asegurar que la emoción del torneo se extienda por todo el país, Grupo Modelo ha anunciado una ambiciosa serie de iniciativas. La empresa cervecera ha prometido regalar 500 boletos para que más ciudadanos mexicanos puedan presenciar los partidos en vivo, una muestra de su compromiso con la inclusión y el fomento del deporte.

Además, se instalarán pantallas móviles en puntos públicos de los 32 estados de la República Mexicana, permitiendo que la afición, sin importar su ubicación, pueda disfrutar de la transmisión de los encuentros. Asimismo, se equiparán 35,000 centros de consumo, incluyendo restaurantes, bares y otros establecimientos, con televisores, refrigeradores y mobiliario adecuado para crear ambientes propicios para vivir la experiencia mundialista. Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo, destacó que estas acciones se suman al “Mundial Social”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de México con el objetivo de promover el deporte, la salud y el bienestar social.\El programa de distribución de boletos se enfocará en reconocer a los ganadores de los “mundialitos”, competencias deportivas organizadas en el marco del “Mundial Social”. Los boletos serán otorgados a personas mayores de 18 años que resulten victoriosas en estos torneos, garantizando así un acceso equitativo y transparente a los partidos que se jugarán en México. Cocenzo enfatizó la visión compartida con el gobierno de hacer que este Mundial se “viva” en todo el país, y no solo se “vea”. La empresa también cubrirá los costos de las licencias de transmisión para todos los partidos en los negocios que serán equipados, asegurando que cada establecimiento se convierta en un punto de encuentro para los aficionados. En palabras del presidente de Grupo Modelo, se busca que “cada local se convierta en el estadio de las colonias y las comunidades”, fomentando así un ambiente de celebración y comunidad en todo el territorio nacional. Además de estas iniciativas, Grupo Modelo implementará programas de capacitación para los vendedores en los estadios y en los miles de puntos de venta, con el objetivo de prevenir la venta de alcohol a menores de edad. Asimismo, se pondrán en marcha campañas y activaciones a nivel nacional para promover el consumo responsable de bebidas alcohólicas, aprovechando la plataforma del Mundial para reforzar este importante mensaje. \La presidenta Claudia Sheinbaum celebró con entusiasmo las acciones de Grupo Modelo, destacando su impacto positivo en la economía y en la experiencia de los aficionados. Según la presidenta, la iniciativa permitirá que 35,000 negocios puedan vivir el Mundial sin incurrir en costos adicionales, gracias al patrocinio de la empresa cervecera. Sheinbaum también detalló el mecanismo de entrega de los boletos, asegurando que se realizará de manera transparente y justa, permitiendo la participación de todos los sectores de la población, desde adultos mayores en programas como “Futbol Sin Correr” del IMSS, hasta jóvenes de 18 años y más. La iniciativa del “Mundial Social”, anunciada por el gobierno federal en noviembre pasado, busca llevar la pasión del fútbol a todos los rincones de México, mediante la transmisión de los partidos, la organización de eventos deportivos y la creación de espacios de encuentro y celebración. El proyecto incluye la realización de 74 “mundialitos” y la creación de murales alusivos al deporte, además de la búsqueda de romper tres Récords Guinness, consolidando el compromiso de México con la celebración de este magno evento deportivo y el legado que dejará para la sociedad





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