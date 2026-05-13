Grupo Modelo se prepara para la Copa del Mundo 2026

Grupo Modelo, el fabricante de popular cerveza Modelo, está poniendo en marcha una campaña para la Copa del Mundo 2026 con apoyo a 35,000 restaurantes, fondas y bares.

Para la Copa del Mundo 2026, Grupo Modelo pondrá en modo mundialista a 35,000 restaurantes, fondas y bares .Raúl Escalante Martínez, vicepresidente de Asuntos Legales y Corporativos, explica: 'vamos a apoyarlos con licencias para que puedan transmitir la señal del Mundial en sus establecimientos, les proporcionaremos pantallas, mejoraremos fachadas y les suministraremos mobiliario y enfriadores'.

Entre 20 y 25% de la población que no asista a los Estadios verá el Mundial en estos locales, que a nivel nacional son aproximadamente 206,000. La justa deportiva traerá un aumento de 30% en las ventas de estos negocios y generará 112,000 empleos temporales. Es un sector que genera 2.4 millones de empleos directos. Se trata de una de las 21 actividades económicas más importantes para México.

'Somos una empresa que participa en muchísimos eventos deportivos y culturales, te puedo asegurar que no hay nada parecido al Mundial, por sus dimensiones y por su impacto', dice Escalante. 'Es el acontecimiento más importante para nosotros y todas las áreas de la empresa se han involucrado, en mayor o menor grado desde hace meses'. La cerveza y el futbol se llevan muy bien, dice Escalante, 'nos corresponde hacer un esfuerzo para que se haga un consumo responsable'.

En México, 53% de la gente prefiere acudir a un centro de consumo si en este hay algún tipo de entretenimiento, 90% de la gente considera que los bares son importantes para la economía local y 84% opina son relevantes para la convivencia social. Los ejes AB InBev, propietario de Grupo Modelo, es uno de los patrocinadores globales de la Copa del Mundo 2026. A Modellele corresponde implementar la estrategia en territorio mexicano.

Esta se desplegará en cuatro ejes, además del apoyo de los restaurantes, fondas y bares, participará en el Mundial Social, el regreso de la Caravana Corona y la promoción del consumo responsable, tanto en los locales como en los Fan Fest. En esto, son claves los productos cero alcohol. El Mundial Social incluye 74 mundialitos y copas deportivas de distintas categorías y 177 Fiestas México 2026. Comprende también la aplicación Conocer México, con 250 rutas turísticas por el país.

Hay 1,483 actividades del programa Vivir Saludable y 10,631 murales de arte urbano. La Caravana Corona revive una promoción que fue muy exitosa hace unos años. En su versión 2026 recorrerá las 32 entidades federativas con pantallas gigantes y mobiliario para llevar la fiesta futbolera a espacios públicos del país





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