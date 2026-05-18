El Grupo Mundo Maya, adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional y principalmente turístico, canceló la licitación para contratar el servicio integral de control de asistencia de personal en todas sus unidades de negocio debido a que la convocatoria restringía la posibilidad de participación de licitantes al no considerar bienes con mejores características tecnológicas. La decisión de poner un alto en la licitación y buscar las mejores condiciones de contratación pública implica el interés de seguir prácticas de las empresas privadas.

El Grupo Mundo Maya canceló la licitación para contratar el servicio integral de control de asistencia de personal en todas sus unidades de negocio debido a que la convocatoria restringía la posibilidad de participación de licitantes al no considerar bienes con mejores características tecnológicas.

El grupo, adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional y principalmente turístico, tiene cerca de 5,000 colaboradores distribuidos en diversas unidades de negocio a nivel nacional, entre las que se incluyen hoteles, museos, parques, estaciones de combustible y oficinas corporativas. La decisión de poner un alto en la licitación y buscar las mejores condiciones de contratación pública implica el interés de seguir prácticas de las empresas privadas.

Entre las firmas interesadas, 124 de carácter técnico y 42 de carácter legal administrativo. El expediente de contratación no incluía características de innovación tecnológica o con especificaciones actualizadas disponibles en el mercado, lo que limita la obtención de las mejores condiciones en términos de calidad, eficiencia y durabilidad para el Estado. Los hoteles en donde se pondrán las letras monumentales son los de Palenque, Edzná, Nuevo Uxmal, Chichén Itzá, Calakmul y Tulum.

Se busca la automatización de las políticas de asistencia de la organización, la optimización del tiempo invertido por el departamento a cargo de la nómina y ejercer pagos justos. Deberá contar con oficinas o centros de soporte técnico establecidos en al menos cinco entidades federativas distintas dentro de la República Mexicana, debiendo acreditar su ubicación y operación mediante documentación comprobatoria, anexando para ello comprobantes de domicilio a nombre del licitante





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