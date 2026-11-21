Descubre cómo ejecutar Grand Theft Auto VI a 60 fotogramas por segundo en Xbox Series X mediante Quick Resume, los requisitos exactos y los problemas de rendimiento.

La comunidad de jugadores ha logrado ejecutar Grand Theft Auto VI a una tasa de 60 fotogramas por segundo en la consola Xbox Series X, desafiando las limitaciones oficiales de Rockstar Games. Este logro técnico se basa en el uso de la función Quick Resume, aunque introduce inestabilidad en la experiencia de juego. El hallazgo proviene del usuario de Reddit Meowwie64, quien publicó el método en el subreddit GTA6unmoderated.

Metodología técnica y requisitos de pantalla

El proceso requiere condiciones específicas para funcionar correctamente, siendo indispensable una pantalla con capacidad de 120 Hz. Además, es fundamental contar con la versión 01.002.001 del título de Rockstar Games para aplicar la técnica. El usuario Meowwie64 descubrió el truco de forma accidental al manipular la opción Quick Resume, que permite reanudar partidas instantáneamente sin tiempos de carga.

Also read Los usuarios de Xbox se quejan de GTA VI

El procedimiento no es compatible con la consola PlayStation 5, ya que depende de funciones exclusivas del ecosistema de Microsoft. La estrategia implica una serie de pasos concretos que incluyen configurar la salida de pantalla en 60 Hz al iniciar el juego. Posteriormente, se debe esperar a ver las 6 estrellas en la introducción antes de cambiar la configuración a 120 Hz.

Desventajas del rendimiento y estabilidad del sistema

Rockstar Games había explicado anteriormente que Grand Theft Auto VI se ejecuta a 30 fotogramas por segundo debido a la densidad y tamaño del mundo del juego. La compañía descartó un modo a 60 fps para consolas y aclaró que ni el PlayStation 5 Pro puede mantener esa tasa. A pesar de estas limitaciones, algunos jugadores han transmitido el juego a una PC para usar inteligencia artificial, alcanzando hasta 120 fps, pero los controles siguen respondiendo a 30 fps.

El método de Meowwie64 duplica la tasa de cuadros, pero también duplica la velocidad a la que ocurren los eventos en el juego. Esta aceleración afecta significativamente la experiencia de juego, generando inestabilidad general. Aunque las escenas cinemáticas se ejecutan bien a más de 60 fps, la jugabilidad básica se vuelve impredecible y rápida.

Limitaciones de hardware y futuro del truco

El creador del método advierte que no ha probado la técnica en la consola Xbox Series S, donde el juego cae por debajo de los 30 fotogramas por segundo. Por lo tanto, no está seguro de que funcione en el modelo menos potente de Microsoft. La estrategia requiere iniciar otro juego a través del botón Xbox sin salir de Grand Theft Auto VI para aplicar el cambio de frecuencia.

La comunidad ha señalado que este método podría quedar obsoleto con futuras actualizaciones del juego. La versión actual del título es la única compatible con la técnica descrita por Meowwie64. Los jugadores interesados deben considerar que la inestabilidad del rendimiento puede afectar la jugabilidad continua.

Impacto en la experiencia del consumidor final

La descubierta de Meowwie64 ofrece una alternativa técnica para quienes buscan una tasa de fotogramas más alta en Xbox Series X. Sin embargo, los inconvenientes de velocidad y estabilidad limitan su utilidad práctica. La mayoría de los jugadores deben esperar mejoras futuras o soluciones externas para disfrutar de una experiencia fluida sin alteraciones.