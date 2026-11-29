Grand Theft Auto VI consume la carga del mando DualSense notablemente más rápido que otros títulos. Analizamos el porqué y las soluciones para jugadores.

Grand Theft Auto VI, el nuevo título de Rockstar Games y Take-Two Interactive, está demostrando ser uno de los juegos más exigentes del mercado. Los jugadores de PlayStation 5 han reportado que el uso intensivo de las funciones del mando DualSense agota la batería considerablemente más rápido que en otras experiencias de juego.

Impacto en la duración de la batería

Un análisis realizado por el medio Game Informer revela que la duración de la batería del control se reduce más del doble en comparación con otros lanzamientos. Para un mando DualSense estándar completamente cargado, el promedio es de aproximadamente 4 horas y 30 minutos. En el caso del modelo DualSense Edge, que incluye botones adicionales y tiene un precio superior, la carga dura cerca de 3 horas y 40 minutos.

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Tecnología háptica y rendimiento

El título de mundo abierto emplea intensamente los gatillos adaptativos para ajustar la resistencia constante y recrear acciones como pisar el acelerador. También utiliza vibraciones detalladas para reflejar impactos al conducir y el altavoz integrado para llamadas telefónicas y alertas. Según un análisis de Digital Foundry, el juego funciona mejor en Xbox Series X que en PlayStation 5.

Comparativa con otros títulos

La diferencia es notable al comparar Grand Theft Auto VI con otros juegos como Phantom Blade Zero de S-Game, que permite que ambos mandos duren casi el doble. Aunque los resultados varían según el estilo del jugador y la antigüedad del mando, es innegable que el sandbox actualiza constantemente las funciones hápticas del control.

Recomendaciones de la comunidad

Los jugadores sugieren reducir la intensidad de la vibración y atenuar la barra de luz del control desde el menú de la consola. Otra opción es configurar el altavoz para que los audios externos se escuchen directamente en la TV. También se puede eliminar la resistencia de los gatillos hápticos desde la pausa o los ajustes, aunque esto reduce la inmersión.

Problemas técnicos reportados

Además del consumo de batería, muchos fans reportaron el error CE-108255-1 en PS5, que provoca que el título se congele sin previo aviso. Se recomienda tener un cable USB-C a mano para evitar contratiempos mientras se recorren las calles de Vice City y se maximiza la duración de la carga.