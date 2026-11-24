El lanzamiento de Grand Theft Auto 6 desploma la base de usuarios de Call of Duty Modern Warfare 4, mientras EA Sports FC 27 y Fortnite se recuperan.

El lanzamiento global de Grand Theft Auto 6 ha generado un efecto dominó significativo en la industria del entretenimiento interactivo, alterando drásticamente los patrones de consumo digital. Esta liberación ha provocado una reducción notable en la participación activa de jugadores en competidores directos del mercado, marcando un cambio profundo en el comportamiento del consumidor.

Rhys Elliott, un analista especializado en el sector, detalla que la franquicia de disparos tácticos de Activision experimentó un descenso abrupto en su audiencia durante las semanas posteriores a la salida del título de Rockstar Games. Esta disminución coincide cronológicamente con la entrada al mercado del nuevo sandbox, evidenciando una transferencia masiva de usuarios entre ambas plataformas.

Also read Aumento de estafas y malware por el supuesto port de GTA 6 para PC

Caída drástica en la base de jugadores activos

Un informe reciente publicado por Alinea Analytics revela que Call of Duty HQ, la aplicación unificada que integra CoD: Warzone, CoD: Black Ops 7 y CoD: Modern Warfare 4, sufrió una reducción del 42 % en su base de jugadores en todas las plataformas. Esta cifra representa un impacto crítico en los indicadores de rendimiento de la serie.

La métrica de usuarios diarios activos se desplazó desde los 7.6 millones iniciales hasta situarse en 4.4 millones de usuarios activos. Este dato cuantifica con precisión el volumen de capital humano que migró hacia el nuevo universo abierto de Rockstar Games en un periodo muy corto de tiempo.

El impacto se sintió con mayor intensidad en el ecosistema de consolas de Sony. El experto Rhys Elliott señala que el juego sufrió un impacto de 44 % en PlayStation, identificada como la plataforma principal y más relevante para la franquicia de disparos. Esta caída específica destaca la vulnerabilidad del título frente a la competencia directa en el hardware de Sony.

Diferencias en la recuperación de otros títulos competidores

Mientras que Call of Duty presenta dificultades para recuperar a los jugadores que perdió, otros gigantes del mercado han mostrado una resiliencia notable. Fortnite, el Battle Royale de Epic Games, también registró una caída del 28 % en el número de jugadores activos durante el estreno de Grand Theft Auto 6. Sin embargo, a diferencia de Activision, el título de Epic Games logró recuperarse durante el fin de semana siguiente.

Una situación similar ocurrió con EA Sports FC 27. Este simulador de fútbol de Electronic Arts vio una reducción del 27 % en su base de jugadores con el debut del videojuego de Rockstar Games y Take-Two Interactive. Al igual que Fortnite, FC 27 logró recuperar parte de su audiencia perdida una vez que pasó el pico inicial de la competencia.

Esta divergencia en las respuestas de los competidores sugiere que la naturaleza del juego o la fidelidad de la comunidad influyen en la capacidad de retención. La incapacidad de Modern Warfare 4 para mantener a los jugadores activos contrasta marcadamente con el rebote mostrado por sus rivales en otros géneros.

Impacto en ventas y proyecciones comerciales

La situación financiera de la franquicia se ve afectada por la saturación del mercado y la competencia directa. Un informe del analista Mat Piscatella reveló que Call of Duty: Modern Warfare 4 debutó con fuerza y se convirtió en el videojuego más vendido en Estados Unidos durante octubre. No obstante, la entrega más reciente quedó fuera del top 10 de los títulos más vendidos de 2026.

Aunque se atribuye parte de esta caída al hecho de que el juego abandonó la base de usuarios de Xbox One y PlayStation 4, es probable que muchos jugadores decidieran ahorrar dinero y comprar Grand Theft Auto 6 en su lugar. Esta estrategia de ahorro del consumidor explica también por qué NBA 2K27 quedó por debajo de las expectativas comerciales.

Tyler Bahl, director de marketing de Activision, subestimó previamente a The Legend of Zelda: Ocarina of Time al afirmar que Call of Duty: Modern Warfare 4 y Grand Theft Auto 6 son los juegos más importantes del año. A pesar de mostrar esperanza de que el título de Rockstar Games atraiga más jugadores a largo plazo, los datos actuales indican una transferencia neta negativa.