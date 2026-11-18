Rockstar Games confirma que Grand Theft Auto 6 no permite revivir misiones ya completadas, ofreciendo 15 espacios de guardado fijos para gestionar el progreso.

La nueva entrega de Rockstar Games ha impuesto restricciones significativas en la jugabilidad al eliminar la capacidad de repetir misiones y limitar las partidas guardadas. Grand Theft Auto 6 ya está disponible en el mercado, revelando detalles que los desarrolladores mantuvieron en secreto hasta el lanzamiento oficial. Esta decisión de diseño impacta directamente en cómo los jugadores gestionan su progreso dentro del vasto mundo abierto de Vice City.

Fin de la repetición y sistema de guardado reducido

Grand Theft Auto 6 no permite repetir las misiones completadas de la campaña una vez que se han superado. A diferencia de Grand Theft Auto 5 y Red Dead Redemption 2, este título elimina la opción de rejugar secciones específicas para mejorar puntuaciones o explorar rutas alternativas sin reiniciar. Para los usuarios que dependen de esta funcionalidad, la ausencia de un modo de repetición genera una limitación notable en la exploración.

Also read GTA 6 se limitará a 30 fps en consolas; Rockstar descarta modo 60 fps

Como alternativa, el juego introduce un total de 15 ranuras de guardado. Esta cifra obliga a los jugadores a ser más estratégicos al momento de registrar su progreso en momentos clave de la historia. No es posible utilizar un mismo espacio para múltiples secciones del juego de manera indefinida, lo que requiere una planificación cuidadosa de las partidas guardadas.

Comparativa con entregas previas de la franquicia

En títulos anteriores de la saga, como Grand Theft Auto: San Andreas o Grand Theft Auto IV, tampoco era posible repetir misiones tras completarlas. Sin embargo, Grand Theft Auto 5 de 2013 introdujo un sistema de medallas de bronce, plata y oro que facilitaba la repetición de objetivos. Esta innovación malacostumbró a la comunidad, que ahora enfrenta una regresión en términos de flexibilidad al rejugar la campaña.

Del mismo modo, Red Dead Redemption 2 permitía a los jugadores volver a vivir las aventuras de Arthur Morgan o John Marston. La eliminación de esta característica en Grand Theft Auto 6 significa que, teóricamente, habría que reiniciar el juego desde el principio si se desea revisitar una parte de la historia sin haber asegurado un guardado previo.

Estrategia de gestión y diseño técnico

Según datos publicados por Eurogamer, será necesario utilizar un nuevo espacio de guardado cada 6.6% de progreso para abarcar la mayor parte de la campaña con estas 15 ranuras. La cantidad de misiones disponibles supera ampliamente el número de espacios disponibles, lo que exige una gestión eficiente. Rockstar Games mantiene una ranura de guardado automático que almacena el progreso cada vez que ocurre un hito importante dentro del juego.

Los informes indican que el título avisa con antelación cuando se avecina un momento clave de la campaña. Esta advertencia sirve como un indicador claro para que los jugadores utilicen uno de sus espacios de guardado restantes antes de avanzar en la narrativa. El objetivo es proporcionar una guía implícita sobre cuándo es más crítico conservar el estado actual de la partida.

Visión de los desarrolladores sobre la jugabilidad

David Hynd, vicepresidente de tecnología de Grand Theft Auto 6, explicó que el equipo adoptó una filosofía de diseño más abierta para reducir la cantidad de fallos en las misiones. Su objetivo era ofrecer múltiples alternativas para completar un mismo nivel, permitiendo a los jugadores actuar según su estilo particular.

Hynd afirmó que fue mucho más difícil mantener las misiones lo más abiertas posible en un juego de esta magnitud. Sin embargo, la libertad y flexibilidad que ofrece al jugador valió la pena según el creativo. Esta aproximación busca animar a los usuarios a experimentar con diferentes enfoques sin la presión estricta de un fallo por intentar algo inusual.

Impacto en la audiencia y récords de audiencia

Miles de personas se reunieron en Twitch y otras plataformas de streaming para ver a sus creadores de contenido favoritos completar las misiones. En cuestión de horas, Grand Theft Auto 6 batió un impresionante récord de espectadores concurrentes. Esta masiva participación evidencia el alto nivel de interés generado por la nueva entrega, a pesar de las controversias técnicas y de diseño planteadas.