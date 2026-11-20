Grand Theft Auto VI de Rockstar Games y Take-Two Interactive superó los 3790 millones en una jornada. El título se consolida como el producto de entretenimiento más exitoso con 32.5 millones de preventas y una calificación de 99 en Metacritic.

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI ha redefinido los límites comerciales de la industria del entretenimiento al generar 3790 millones de dólares en sus primeras 24 horas de venta. Este logro extraordinario convierte al título de Rockstar Games en el producto de entretenimiento más exitoso en la historia registrada, superando ampliamente las expectativas previas y estableciendo un nuevo estándar absoluto.

Récord de ingresos y preventas masivas

Las cifras oficiales reveladas por Take-Two Interactive y Rockstar Games demuestran que el videojuego debutó con una fuerza financiera sin precedentes el 19 de noviembre en las plataformas PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Los datos confirman que las ventas iniciales no solo superaron las proyecciones, sino que alcanzaron un volumen que ningún otro medio de entretenimiento ha logrado en un periodo tan breve.

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Para contextualizar la magnitud de este éxito financiero, la película Avengers: Endgame de Marvel tardó varios años en acumular una recaudación total de 2943 millones de dólares. Grand Theft Auto VI ha alcanzado y superado esa cifra histórica en menos de un día, demostrando una demanda del consumidor que trasciende los límites tradicionales del mercado de los videojuegos.

Además de los ingresos brutos, la empresa reportó que las ventas por anticipado alcanzaron los 32.5 millones de copias vendidas. Esta métrica específica marca otro récord significativo en la historia de la industria, validando la estrategia de marketing global y la construcción de expectativa que caracterizó el lanzamiento de este esperado título.

Crítica unánime y valoraciones históricas

El éxito comercial va acompañado de una aclamación crítica sin igual, con Grand Theft Auto VI obteniendo una calificación de 99 en Metacritic. Este puntaje lo posiciona oficialmente como el juego mejor valorado de todos los tiempos, rompiendo empates previos con clásicos como la versión original de Zelda: Ocarina of Time de 1998, pero superándolo gracias a un consenso mucho más amplio y diverso de críticos especializados.

La reacción de la comunidad y la prensa especializada refleja un nivel de calidad y atención al detalle que ha cautivado a millones de usuarios en todo el mundo. Esta aprobación crítica unánime consolida la reputación de Rockstar Games como un líder indiscutible en la creación de experiencias interactivas inmersivas de alta calidad.

Sam Houser , fundador y presidente de Rockstar Games , expresó su profunda gratitud y emoción ante la respuesta masiva de los jugadores. En su comunicado oficial, destacó que entran en un nuevo capítulo de la compañía conmovidos por el apoyo global, asegurando que no podrían estar más entusiasmados por compartir este momento histórico con la comunidad de fans.

Cultura popular y legado del lanzamiento

La narrativa de Grand Theft Auto VI se inspira en clásicos del cine como Pulp Fiction y Bonnie and Clyde , lo que ha generado un interés cultural que va más allá del juego en sí. Los personajes principales, Lucía y Jason, representan una evolución en la storytelling de la franquicia, atrayendo tanto a seguidores leales de la saga como a nuevos audiencias interesadas en su estructura dramática.

El impacto cultural se extendió a la vida cotidiana de muchos aficionados, incluyendo casos documentados donde profesores cancelaron exámenes para permitir que sus alumnos disfrutaran del lanzamiento. Este fenómeno social ilustra la profundidad del impacto que tiene Grand Theft Auto VI en la cultura popular actual, marcando un punto de inflexión en cómo se experimentan los grandes lanzamientos mediáticos.