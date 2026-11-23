GTA 6 sufre review bombing en Metacritic, provocando represalias que bajan las notas de Zelda: Ocarina of Time. Un análisis de la polémica cultural.

Grand Theft Auto 6 se ha convertido en el videojuego mejor valorado en la historia de Metacritic, aunque su trayectoria está marcada por una intensa guerra de reseñas. La polémica comenzó tras su lanzamiento el 19 de noviembre de 2026, cuando el título enfrentó una campaña masiva de review bombing dirigida por usuarios enojados.

Puntuación Dividida entre Críticos y Usuarios

Rockstar Games logró que Grand Theft Auto 6 alcanzara una puntuación crítica casi perfecta de 99 en Metacritic, consolidándolo como el juego mejor calificado de todos los tiempos en la plataforma. Esta calificación refleja el elogio unánime de la crítica especializada por su mundo abierto vibrante y sus mecánicas innovadoras. Sin embargo, la experiencia del usuario final ha sido notablemente diferente en las valoraciones de la comunidad.

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El lado de los usuarios de Grand Theft Auto 6 refleja una puntuación mediocre de apenas 5.7, un descenso drástico desde los 4.9 que registraba hace pocos días. Esta división extrema evidencia la polarización generada por la controversia cultural que rodea al sandbox ambientado en Vice City, donde las quejas sobre rendimiento técnico y decisiones de diseño se mezclan con críticas ideológicas desmedidas.

Represalias Contra Clásicos de Nintendo y Namco

En respuesta al review bombing, los fans de la franquicia de Rockstar Games arremetieron contra títulos clásicos que nada tienen que ver con la nueva entrega. Juegos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time de Nintendo 64, Super Mario Galaxy 2 y Soul Calibur empezaron a recibir decenas de reseñas negativas arbitrarias. Estas acciones se iniciaron poco después del estreno, con usuarios dejando calificaciones de 0 y comentarios de venganza directa.

Una reseña en The Legend of Zelda: Ocarina of Time afirmaba que Grand Theft Auto 6 tenía mejores gráficos, mientras que otro usuario justificaba su voto negativo con la frase: Ya que hicieron review bombing a Grand Theft Auto 6, supongo que deberíamos tomar represalias. Este fenómeno no selectivo demuestra cómo la polarización de un lanzamiento masivo puede derramar su impacto negativo sobre franquicias legadas por décadas.

Defensa de las Comunidades de Juegos Legados

Las comunidades de The Legend of Zelda, Soul Calibur y Super Mario Galaxy 2 respondieron organizadamente para defender la integridad de sus juegos históricos. Fans de Soul Calibur, el clásico de peleas de 1999, publicaron calificaciones perfectas de 10, señalando que la obra no ha hecho nada malo para merecer tal ataque coordinado. Solicitaron a Metacritic que intervenga y elimine estas reseñas sin valor constructivo.

Un defensor de The Legend of Zelda: Ocarina of Time destacó que Grand Theft Auto 6 no tiene punto de comparación y sirvió de base para el género de mundo abierto moderno. A pesar de que estas batallas en las plataformas de reseñas carecen de importancia real para las calificaciones profesionales inamovibles, el evento sirve como un llamado de advertencia urgente para que Metacritic implemente restricciones más estrictas contra la manipulación masiva de puntuaciones.