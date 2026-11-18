Rockstar Games confirma que Grand Theft Auto VI funcionará exclusivamente a 30 fps en PS5, Xbox y PS5 Pro por la complejidad técnica. Conoce los detalles.

Rockstar Games ha confirmado oficialmente que Grand Theft Auto VI ejecutará su motor gráfico a una tasa de 30 cuadros por segundo en todas las plataformas de consolas actuales. Esta decisión incluye la PlayStation 5, la Xbox Series X y la Xbox Series S, eliminando cualquier expectativa de rendimiento superior en el mercado de hardware actual. Incluso el sistema más potente de Sony, la PlayStation 5 Pro, no logrará superar este límite establecido por el desarrollador.

La determinación de mantener una frecuencia de actualización fija responde a la extrema complejidad técnica del entorno de juego. El título prioriza la densidad visual y el nivel de detalle en su mundo abierto sobre la fluidez del movimiento. Por esta razón, se descarta la posibilidad de un modo de 60 cuadros por segundo en el lanzamiento o en futuras actualizaciones de software para las consolas.

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Marc Chambers explica la limitación técnica

Marc Chambers, director de producción tecnológica de Grand Theft Auto VI, ha detallado las razones detrás de esta elección de diseño. Señaló que mantener una presentación visual consistente es más importante para la inmersión que aumentar la tasa de cuadros por segundo. La simulación del mundo de Leonida requiere una carga de procesamiento que los hardware actuales no pueden manejar a 60 cuadros por segundo sin sacrificar la integridad visual.

Chambers aclaró que, aunque el procesador central de la PlayStation 5 Pro es ligeramente superior al de la PlayStation 5 estándar, esta mejora no es suficiente. La arquitectura de la consola no posee la capacidad necesaria para ejecutar la simulación compleja del juego a velocidades más altas sin comprometer otros elementos técnicos fundamentales.

Ventajas exclusivas para PlayStation 5 Pro

A pesar de la ausencia del modo de 60 cuadros por segundo, la PlayStation 5 Pro recibirá beneficios visuales significativos. Rockstar Games utilizará el poder adicional de esta consola para implementar sombras con trazado de rayos, una tecnología que mejora drásticamente el realismo de la iluminación y las reflexiones en el entorno.

Adicionalmente, el sistema aprovechará la tecnología PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Esta herramienta de inteligencia artificial escalará la imagen para ofrecer una mayor claridad general y nitidez. Estas mejoras permiten que la PlayStation 5 Pro ofrezca una fidelidad visual superior sin afectar la estabilidad de los 30 cuadros por segundo en la reproducción.

Proyección para la plataforma PC

La situación de rendimiento podría diferir notablemente para la versión de computadoras personales. Las consolas de octava generación y sus variantes reforzadas enfrentan limitaciones de hardware fijo que la arquitectura PC no comparte. Se especula que la versión para PC podría ofrecer experiencias de 60 cuadros por segundo o superiores debido a su escalabilidad.

Actualmente, no existe una fecha oficial de lanzamiento confirmada para la versión de Grand Theft Auto VI en PC. Los informes internos sugieren que esta liberación podría ocurrir en la primera mitad de 2027, pero Rockstar Games aún no ha emitido un anuncio formal sobre este calendario de publicación.