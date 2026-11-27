Grand Theft Auto 6 alcanza récords históricos con 53 millones de copias vendidas en siete días. Sony PlayStation 5 lidera con 75.7% del mercado frente a Xbox Series X.

Grand Theft Auto 6 ha establecido un nuevo estándar histórico en la industria del entretenimiento al vender 53 millones de unidades en apenas su primera semana de disponibilidad global. Este logro comercial sin precedentes ha consolidado al título de Rockstar Games como uno de los lanzamientos más exitosos en la historia del sector, superando ampliamente las expectativas iniciales y marcando un hito sin paralelo en la industria del videojuego.

Récords históricos de ventas globales

Los datos revelan que Grand Theft Auto 6 duplicó las ventas totales del primer mes de su predecesor, Grand Theft Auto 5, demostrando una demanda insaciable. Take-Two Interactive reportó previamente ingresos de 3790 millones de dólares en el primer día, impulsados por 32.5 millones de copias en preventa. Las estimaciones actuales sitúan la recaudación total en 4700 millones de dólares tras siete días.

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Analistas como Rhys Elliott de Alinea Analytics confirman que el ritmo de ventas se mantiene imparable. La cifra de 53 millones de unidades contrasta drásticamente con los 29 millones que vendió Grand Theft Auto 5 en su primer mes completo en 2013. Aunque aún falta para alcanzar las 250 millones de copias del título anterior, el crecimiento actual es exponencial.

Dominio de Sony PlayStation 5

Sony PlayStation 5 se consolida como la plataforma dominante con el 75.7% del mercado, equivalente a 40 millones de copias vendidas. Esta preferencia se atribuye al acuerdo exclusivo de publicidad que Sony posee para el lanzamiento. Por el contrario, la versión para Xbox Series X|S representa apenas el 24.4%, con 13 millones de unidades despachadas.

Estados Unidos lidera las ventas en PlayStation 5 con un 33.5% del total de la plataforma de Sony. Curiosamente, estudios de rendimiento técnico de Digital Foundry indican que el juego funciona mejor en Xbox Series X que en la consola de Sony. A pesar de ello, la visibilidad de marca de PlayStation 5 ha sido decisiva para la distribución.

Engagement y impacto en competidores

La retención de jugadores muestra una lealtad excepcional, con casi 7 millones de usuarios que han invertido más de 50 horas y 250.000 que superan las 100 horas. Este fenómeno ha afecto negativamente a otros grandes lanzamientos, reduciendo las ventas de títulos como 007 First Light y Resident Evil Requiem en un 34% durante la semana de estreno.

El éxito ha motivado a CD Projekt RED para firmar un acuerdo de marketing similar con Sony para The Witcher 4. Este movimiento busca replicar la estrategia que impulsó las ventas masivas de Grand Theft Auto 6 en su debut, asegurando una posición privilegiada en el mercado para futuros proyectos multiplataforma.