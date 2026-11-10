GTA VI correrá a 30 fps en PS5, Xbox Series X|S y PS5 Pro según Rockstar Games

Rockstar Games confirmó que GTA VI funcionará a 30 fotogramas por segundo en PS5 y Xbox Series X|S, con mejoras exclusivas para la PS5 Pro.

Rockstar Games reveló detalles técnicos sobre cómo correrá GTA VI en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, incluidas mejoras exclusivas para la PS5 Pro. Según un comunicado de la desarrolladora, el juego de mundo abierto funcionará a 30 fotogramas por segundo en PS5, Xbox Series X|S y, posiblemente, en PS5 Pro.

Tras una larga espera, Rockstar Games por fin explicó los beneficios que ofrecerá cada plataforma. La compañía dejó claro que el título se disfrutará más en las consolas de Sony, que cuentan con funciones propias que el juego aprovechará.

Also read GTA VI en México: Fecha, precio y consolas para el lanzamiento de Rockstar Games

Cómo funcionará GTA VI en PS5 y Xbox Series X|S

GTA VI funcionará a 30 fotogramas por segundo en PS5 y Xbox Series X|S, según lo confirmado por Rockstar Games. El comunicado indica que el juego ya puede precargarse en ambas consolas de actual generación.

Rockstar Games explicó que GTA VI fue diseñado específicamente para aprovechar todo el potencial de las consolas de actual generación. Por esa razón, el juego se jugará mejor en PS5, que incorporará tecnologías propias de la consola de Sony.

En PS5, el título usará la retroalimentación háptica, los gatillos adaptativos y el altavoz del DualSense. Además, sacará provecho del audio Tempest 3D y del SSD de la consola para ofrecer tiempos de carga ultrarrápidos.

Por qué Rockstar eligió 30 fps para GTA VI

Rockstar Games decidió usar 30 cuadros por segundo para mantener la densidad y la fidelidad visual del mundo abierto y de sus personajes. Según el comunicado, esa es la razón principal de la configuración anunciada.

Antes del anuncio oficial, surgieron pistas sobre un posible modo a 40 fps para la PS5 Pro. Sin embargo, Rockstar Games no menciona ese modo en su comunicado, por lo que no hay confirmación oficial sobre esa opción.

Algunos informantes también hablaron de un posible modo a 120Hz, pero sin soporte para VRR o tasa de refresco variable. Rockstar Games tampoco confirmó esta configuración, así que por ahora solo se trata de versiones no verificadas por la compañía.

Mejoras exclusivas de la PS5 Pro para GTA VI

La PS5 Pro tendrá funciones exclusivas en GTA VI, aunque no se anunciaron mejoras de desempeño para esa consola. Rockstar Games confirmó que el juego aprovechará la consola más poderosa de Sony, con un aspecto superior al de la PS5 estándar y Xbox Series X|S.

El juego será compatible con PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), tecnología que mejora el aspecto del título mediante inteligencia artificial. Según la información disponible, esta función no sacrifica el desempeño ni la tasa de cuadros por segundo.

Los jugadores que usen la PS5 Pro podrán disfrutar Vice City con un sistema de sombras con trazado de rayos, lo que dará al título un aspecto más espectacular. Por ahora no está claro si Rockstar Games planea otras mejoras técnicas para exprimir al máximo el potencial de la consola.