GTA VI en México: Fecha, precio y consolas para el lanzamiento de Rockstar Games

Rockstar Games confirma el lanzamiento de GTA VI en México el 19 de noviembre. Conoce los precios exactos en pesos, la precarga del 10 de noviembre y la disponibilidad exclusiva en PlayStation 5 y Xbox Series X.

La comunidad gamer en México entra en la recta final para disfrutar de una de las esperas más largas en la historia del entretenimiento digital. El lanzamiento oficial de Grand Theft Auto VI, desarrollado por Rockstar Games, se realizará el próximo jueves 19 de noviembre. Este evento marca el regreso de la franquicia más icónica después de más de una década de ausencia en el mercado principal.

Los usuarios podrán acceder al título a partir de la medianoche de ese día, lo que promete una intensa actividad nocturna en todo el país. Para quienes adquirieron la versión digital con anticipación, la precarga comenzará el martes 10 de noviembre. Las consolas Xbox permitirán esta descarga un día antes que el resto de las plataformas compatibles.

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Detalles del lanzamiento en noviembre

El proceso de instalación requiere espacio significativo, con un tamaño de aproximadamente 212 GB para las dos consolas principales. Rockstar Games ha confirmado que la versión estándar del juego está disponible en la plataforma digital desde hace varios días. Los jugadores deben verificar que sus dispositivos tengan el almacenamiento necesario antes de iniciar la descarga masiva programada.

La fecha de inicio coincide con la rutina habitual de lanzamientos nocturnos que se ha establecido en la industria. Esta sincronización permite que los consumidores en México accedan al juego simultáneamente con jugadores de otras regiones que siguen el horario universal acordado por el estudio desarrollador.

Costos y ediciones disponibles en pesos

La estructura de precios para México se ha mantenido alineada con las expectativas del mercado local. La edición estándar de Grand Theft Auto VI tendrá un costo fijo de 1,499 pesos mexicanos. Esta opción representa el acceso básico al título completo sin contenido adicional exclusivo.

Para los coleccionistas y fans más dedicados, existe la edición Ultimate disponible por 1,879 pesos. Esta variante ofrece beneficios extra para los primeros compradores. La edición de colección mantiene un precio de 400 dólares según el sitio oficial. Este valor corresponde a una versión física limitada que no se distribuirá en formato digital.

Plataformas y futuro para PC

El lanzamiento inicial en México se limitará exclusivamente a PlayStation 5 y Xbox Series X. Estas consolas actuales son los únicos sistemas con acceso inmediato al título. La disponibilidad en Nintendo Switch se reserva para finales del próximo año o principios del año siguiente.

Los usuarios de computadoras personales deben esperar hasta entre abril y junio de 2027 para jugar en su equipo. Este retraso prolongado es consistente con la estrategia de lanzamiento escalonado que Rockstar Games ha empleado en títulos anteriores. La exclusividad temporal busca maximizar las ventas en hardware actual antes de expandirse a otras plataformas.