Análisis profundo de GTA VI. Rockstar Games reemplaza la sátira por realismo capitalista, reflejando la precariedad económica y el colapso social en Vice City.

La inmersión en el universo de Grand Theft Auto VI no comienza con gráficos impresionantes, sino con una pausa obligatoria de trece años. Esta cifra marca la distancia temporal entre el lanzamiento de Grand Theft Auto V en 2013 y la inminente llegada de la nueva entrega, un intervalo que ha transformado radicalmente la condición humana de los jugadores. Quienes esperaban descargar la nueva obra en cuatro horas en sus dispositivos PlayStation comparan esa brevedad con la larga espera que ha permitido el envejecimiento de una generación marcada por la fatiga, la enfermedad y la pérdida de expectativas de movilidad social.

El colapso de una era y la hipérstición de la realidad

Al publicar Grand Theft Auto V en 2013, existía la creencia generalizada de que la estabilidad laboral tras la universidad garantizaba la propiedad de una vivienda, permitiendo superar materialmente a las generaciones anteriores. El internet se percibía como una herramienta emancipatoria, y las redes sociales como un pasatiempo inocuo. En los últimos trece años, ese panorama se ha desmoronado con la inflación, la vivienda como privilegio inalcanzable y la politicización ridículizada, confirmando que el sueño americano ha muerto por agotamiento y desmantelamiento estructural. Esta transición contextual explica que la primera impresión de GTA VI no se centre en la iluminación de Vice City, sino en el estado satírico de Leonida.

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Rockstar Games ha trasladado la frontera de la ficción hacia la realidad mediante un fenómeno que el filósofo Nick Land definió como hipérstición: aquellas narrativas que dejan de ser imaginarias para producir la realidad que anticipan. La empresa ha dejado de exagerar Estados Unidos para copiarlo literalmente, cediendo la sátira frente a una realidad que adelantó cualquier caricatura. La fauna de Leonida incluye un tigre encerrado en propiedades de narcotráfico, chimpancés como decoración del crimen organizado, avionetas que arrojan cocaína sobre pantanos y personajes basados en el meme Florida Man, demostrando que la ficción perdió la carrera contra las noticias cotidianas.

La precariedad como protagonista en la narrativa de Rockstar

La violencia espectacular que caracterizó a la saga permanece, pero subsiste bajo una capa de violencia silenciosa y reconocible: la precariedad económica. Los protagonistas, identificados específicamente como Jason y Lucía, no encarnan la tradición del mafioso ambicioso o del criminal romántico. Se encuentran atrapados en un ecosistema donde delinquir es la única vía para sobrevivir. Esta dinámica transforma la violencia en una lógica cotidiana, donde se acepta cualquier empleo para pagar deudas que no esperan, alejándose de los héroes revolucionarios para representar a una generación heredera de salarios insuficientes, rentas imposibles y trabajos temporales.

Las interpretaciones en redes sociales han intentado clasificar GTA VI como una crítica materialista del capitalismo tardío o una representación del realismo capitalista de Mark Fisher. Aunque estos enfoques políticos pueden simplificar la complejidad del videojuego, aciertan en identificar que el verdadero antagonista ya no es la policía ni un mafioso específico. El verdadero antagonista es un sistema económico donde el ascenso social se percibe como una reliquia del pasado, obligando a los personajes a sobrevivir en lugar de soñar con cambiar el estado ficticio de Leonida.

La simulación del sueño americano y la tecnología moderna

La simulación en GTA VI logra un nivel inquietante al ofrecer a los jugadores mecanismos para ejercer sueños que son difíciles de materializar en la vida contemporánea. Si adquirir una vivienda en la vida real se vuelve casi imposible, el videojuego permite comprar una casa, decorarla y recorrer sus habitaciones con libertad. Si construir relaciones estables parece frágil en el mundo exterior, el personaje de Lucía ofrece la ilusión de una intimidad accesible. Esta reproducción de aspiraciones frustradas refleja cómo la realidad ha colonizado cada minuto libre a través de la tecnología, haciendo que la frontera entre representación y realidad se confunda consigo misma.

La integración de la tecnología moderna en la jugabilidad refuerza esta conexión con la experiencia del jugador actual. Es posible pasar horas frente a una versión ficticia de las redes sociales dentro del juego, observar transmisiones en directo y consumir contenido absurdo o seguir telenovelas con guiones propios. Incluso se puede jugar a videojuegos dentro del videojuego principal. Esta capa de simulación refleja la tesis de Baudrillard sobre el triunfo del simulacro, donde los usuarios observan la riqueza ajena convertida en entretenimiento mientras navegan por un tóxico escenario existencial que define la existencia moderna.