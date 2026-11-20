Grand Theft Auto VI genera 3790 millones de dólares en su primer día, superando a Avengers: Endgame y marcando historia en la industria del videojuego.

La secuela más esperada de la historia de los videojuegos ha cumplido con creces las expectativas al convertirse en el producto de entretenimiento de mayor éxito financiero jamás registrado. Grand Theft Auto VI, desarrollado por Rockstar Games, generó ingresos brutos de 3790 millones de dólares en sus primeras 24 horas de disponibilidad comercial en el mercado global.

Esta hazaña financiera no solo redefine los estándares de la industria, sino que también supera la taquilla mundial acumulada de la película Marvel Avengers: Endgame, que mantiene un récord de 2943 millones de dólares. El título se consolida inmediatamente como el hito comercial más importante del sector, demostrando un poder de convocatoria sin precedentes que deja atrás a competidores históricos.

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Datos de Circana revelan alcance masivo

Según el análisis detallado proporcionado por Mat Piscatella, destacado analista de la firma Circana, la penetración del título en el mercado de videoconsolas es absoluta y sin parangón. Los datos recopilados confirman que, durante el día de lanzamiento oficial, el 61 por ciento de la base instalada activa de PlayStation 5 y el 56 por ciento de los usuarios de Xbox Series X|S en Estados Unidos comenzaron a jugar.

Este fenómeno ocurrió específicamente el 19 de noviembre de 2026, marcando un punto de inflexión en la adopción de tecnología y entretenimiento digital. La cifra indica que más de la mitad de la población total de jugadores en estas dos plataformas principales optaron por la experiencia de Rockstar Games en lugar de cualquier otro contenido disponible en el ecosistema digital de ese momento.

Jugadores invierten más de 8 horas diarias

La retención de usuarios y la profundidad de la experiencia de juego son igualmente impresionantes según las métricas de tiempo de sesión. Mat Piscatella reportó que los jugadores de PlayStation 5 registraron un promedio de 513 minutos de juego durante el primer día, mientras que los usuarios de Xbox alcanzaron un promedio aproximado de 494 minutos.

Estas cifras equivalen a una media de alrededor de 8 horas diarias dedicadas exclusivamente a explorar el mundo del juego, lo que descarta la posibilidad de un interés superficial o passage. Se estima que la duración principal de la nueva entrega es de aproximadamente 60 horas, una cifra que puede aumentar fácilmente a más de 150 horas si los jugadores exploran en su totalidad las zonas de Leonida y Vice City.

Comparativa con Fortnite y otro s títulos

Las tasas de interacción basadas en usuarios diarios y los minutos jugados de Grand Theft Auto VI se describen como una auténtica locura en comparación con otros gigantes del sector. Para ponerlo en perspectiva, el título competitivo Fortnite ocupó el segundo lugar en popularidad con una cuota de mercado de solo el 10 por ciento de jugadores activos en ambas consolas el mismo día.

Además, entre los usuarios que actualmente juegan Grand Theft Auto VI, se identificó que Fortnite, Call of Duty, Grand Theft Auto V, Roblox y NBA 2K27 se encuentran entre los cinco juegos más populares. Esto sugiere que la franquicia no solo captura nuevos jugadores, sino que también mantiene una fuerte base de fans multijugador que conviven con el título principal.

Take-Two confirma cifras y récord histórico

Take-Two Interactive, la compañía matriz de Rockstar Games, publicó un comunicado oficial confirmando el despacho de 32.5 millones de copias entre las plataformas PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Estos números validan las expectativas previas de ventas anticipadas, que ya incluían millones de unidades reservadas antes del lanzamiento oficial.

Con este desempeño, Grand Theft Auto VI supera definitivamente a todos los productos previos, incluyendo la película Avengers: Endgame con sus 2943 millones de dólares. El título recibió reseñas perfectas de la crítica especializada y actualmente ostenta el estatus de juego mejor valorado de todos los tiempos en las plataformas de revisión, consolidando su legado inmediato.