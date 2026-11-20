Grand Theft Auto VI enfrenta review bombing en Metacritic por usuarios que critican contenido woke, aunque mantiene puntuación perfecta de 99 de la crítica especializada.

Grand Theft Auto VI, el último lanzamiento de Rockstar Games, se encuentra en el centro de una intensa disputa digital mientras acumula una puntuación de 5.1 de los usuarios en Metacritic. Esta calificación contrasta drásticamente con el puntaje casi perfecto de 99 otorgado por la crítica especializada, situando a la franquicia como el videojuego mejor valorado de toda la historia. La discrepancia refleja una polarización profunda en la comunidad de jugadores, donde quejas técnicas y críticas culturales han desencadenado una ola de reseñas negativas masivas.

La brecha entre crítica y audiencia en Metacritic

El puntaje promedio de 5.1 por parte de los jugadores representa una ligera mejora respecto al 4.9 inicial registrado apenas se abrieron las reseñas del público general. A pesar de esta leve recuperación, la cifra indica una insatisfacción generalizada que se ha manifestado en miles de comentarios en la plataforma de agregación de reseñas. La crítica profesional, por su parte, ha mantenido una unánime admiración por el producto, validando su estatus como una obra maestra técnica y narrativa sin precedentes en la industria del entretenimiento interactivo.

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Quejas técnicas y diseño de gameplay

Entre las críticas constructivas, numerosos jugadores han señalado problemas técnicos que afectan la fluidez de la experiencia, incluyendo caídas de frames y errores de programación (bugs) que interrumpen la inmersión. Algunos usuarios expresan que el ritmo del juego resulta excesivamente lento, comparándolo con el título Red Dead Redemption en lugar de alinear sus expectativas con el estilo frenético histórico de Grand Theft Auto. Además, han sido criticados los largos trayectos de viaje hacia los destinos, así como el diseño de algunas misiones de la campaña principal y los finales existentes, elementos que muchos consideran que no cumplen con la barra de calidad esperada para esta saga.

Polémica sobre contenido y review bombing

Una fracción significativa de las reseñas negativas se centra en acusaciones de propaganda woke, con usuarios calificando al juego como un simulador de novio o un panfleto feminista. Estas críticas están dirigidas principalmente a la presencia de Lucía como protagonista latina y a las mecánicas que requieren al jugador comprar regalos y arreglar la casa para mejorar la relación con ella. Comentarios en la plataforma han etiquetado al título como basura woke, argumentando que la narrativa exalta a las mujeres y degrada a los hombres, describiendo la obra como una versión suavizada que destruye la premisa central de la franquicia.

Impacto histórico y próximos premios

El puntaje de 99 de la crítica coloca a Grand Theft Auto VI por encima de títulos legendarios como The Legend of Zelda: Ocarina of Time de Nintendo 64, consolidando su legado en la historia de los videojuegos. Este reconocimiento profesional augura una fuerte trayectoria en la temporada de premios, con posibilidades claras de ganar el título de Juego del Año en The Game Awards 2026 y en otras ceremonias próximas. A pesar de la tormenta en redes sociales, el consenso entre los expertos mantiene al producto en la cima del reconocimiento artístico y técnico del sector.

Futuro de las reseñas y medidas de la plataforma

Actualmente, se desconoce si Metacritic implementará medidas para eliminar las reseñas malintencionadas o falsas que podrían no corresponder a una experiencia real del juego, dado que la plataforma permite calificaciones sin restricciones estrictas de verificación. La situación sigue evolucionando sin que las empresas tomen decisiones públicas inmediatas sobre la moderación de estos contenidos. Mientras tanto, la división entre la audiencia crítica y los defensores del título permanece como un fenómeno cultural relevante en la discusión actual sobre los videojuegos modernos.