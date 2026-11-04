Guía Completa de Horarios y Televisación de la Europa League Esta Mitad de Semana

Descubre los horarios exactos de la Europa League para México y EE. UU. Consulta las emisiones en ViX, TUDN y UniMás para los partidos de Lens, Napoli, Arsenal y más.

La competición de la Europa League continúa su dinámica con una intensa jornada disputada a mitad de semana que reúne a siete equipos destacados en escenarios europeos. Los aficionados en México y Estados Unidos podrán seguir en directo los duelos que incluyen encuentros entre Lens y Como, Slavia Praga contra Arsenal, el PSV enfrentándose al Brujas, Viking por Sabah, Leipzig versus Manchester City, y el choque inicial entre los equipos que abren la jornada.

Horarios de Inauguración y Televisación en ViX

El primer partido de la jornada arranca a las 9:30 am tiempo del centro de México. Para los espectadores en Estados Unidos, la hora de inicio se establece a las 10:30 am PT, a las 9:30 am CT y a las 7:30 am PT. Este encuentro específico se podrá ver en Estados Unidos a través de la plataforma de transmisión ViX, asegurando cobertura digital para los seguidores.

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Partidos de 1:45 y 11:45 pm con Cobertura Multicanal

Otro de los duelos programados para esta sesión comienza a las 1:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos la transmisión se lleva a cabo a las 2:45 pm PT, a las 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT. No se especifica canal de televisión tradicional para este horario en el texto original, aunque ViX suele ser el socio digital clave.

Simultáneamente, se programan dos encuentros importantes que inician a las 11:45 am tiempo del centro de México. La franja horaria en Estados Unidos abarca las 12:45 pm PT, las 11:45 am CT y las 9:45 am PT. La cobertura televisiva para estos partidos incluye a UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y la aplicación móvil de TUDN, ofreciendo múltiples opciones de acceso para la audiencia hispana.

Jornada de la Tarde con Enfrentamientos Clave en Europa

La jornada se intensifica con una serie de partidos que arrancan todos a las 2:00 pm tiempo del centro de México. Para el mercado estadounidense, la hora de inicio corresponde a las 3:00 pm PT, las 2:00 pm CT y las 12:00 pm PT. Esta densidad de eventos requiere que los aficionados verifiquen la programación específica de cada cancha.

La televisación para la mayoría de los encuentros de las 2:00 pm se distribuye entre plataformas digitales y cadenas de cable. Específicamente, se indica que varios de estos duelos se pueden ver en Estados Unidos por ViX. Esta consistencia en la plataforma digital refuerza la estrategia de distribución de derechos de esta edición de la competencia europea.

Adicionalmente, algunos de los partidos de las 2:00 pm tienen disponibilidad en la cadena de televisión por cable UniMás y la red TUDN, así como en su sitio web tudn.com y la aplicación oficial de TUDN. Esta diversidad de canales permite que los espectadores elijan su formato preferido para seguir el desarrollo del torneo y los resultados de los equipos favoritos.