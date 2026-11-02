Guía Completa de la Champions League: Horarios y Partidos Clave del 3 y 4 de Noviembre

Descubre los horarios de la Champions League 2026-27 para el 3 y 4 de noviembre. Análisis de Atlético, Barça, Real Madrid y los canales para ver en México.

La fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 avanza hacia su cuarta jornada con 36 equipos compitiendo por clasificarse a los octavos de final. Entre el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre, el calendario se intensifica con enfrentamientos que definirán las aspiraciones de los clubes en este formato inédito.

Cada resultado cobra un peso estratégico significativo en la lucha por los primeros ocho lugares, que otorgan el pase directo, y por los puestos que conducen a los playoffs. La presión aumenta para los conjuntos que aún buscan regularidad, mientras otros intentan mantener la distancia con sus rivales directos.

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Partidos Clave del Martes 3 de Noviembre

La jornada del martes comienza con un duelo de alta tensión en el Estadio Metropolitano, donde el Atlético de Madrid recibe al Bayern de Múnich a las 14:00 horas, tiempo del Centro de México. Ambos clubes buscan aprovechar este choque para fortalecer sus posiciones en la tabla general.

En el mismo horario y con gran expectativa, el FC Barcelona enfrenta al Aston Villa en el Camp Nou. El conjunto dirigido por Hansi Flick busca demostrar su superioridad en casa ante un rival inglés que intenta sumar puntos en una de las plazas más exigentes del torneo europeo.

Otro encuentro de alto perfil es el que enfrenta al Villarreal contra el Paris Saint-Germain, también a las 14:00 horas en el Estadio de la Cerámica. La visita francesa pondrá a prueba su capacidad de respuesta fuera de casa en un duelo que podría definir las dinámicas de sus respectivas zonas.

La Ronda del Miércoles 4 de Noviembre

El miércoles 4 de noviembre, el Real Madrid emprenderá un viaje crucial para visitar al AEK Atenas a las 11:45 horas. El equipo español busca en suelo griego un resultado que le permita consolidarse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación general.

Por su parte, el Borussia Dortmund recibirá al Real Betis en un choque ofensivo programado para las 14:00 horas. Este enfrentamiento reunirá a dos clubes que buscan imponer su propuesta de juego para ganar estabilidad en la tabla.

El Manchester City también estará en acción como visitante, enfrentándose al RB Leipzig a las 14:00 horas. Este partido se suma a la actividad del Porto contra el Napoli, encuentros que prometen marcar el rumbo de las aspiraciones de estos clubes en la competición.

Canales de Transmisión y Horarios en México

Los aficionados en México podrán seguir todas las acciones a través de FOX One y HBO Max, con transmisiones adicionales por TNT, FOX y Space. La programación está ajustada al tiempo del Centro de México para facilitar la visualización de los partidos.

El martes 3 de noviembre, el Shakhtar Donetsk jugará contra el Sporting CP a las 11:45 horas por FOX One. Ese mismo día, el Galatasaray enfrentará al Stuttgart a las 11:45 horas, disponible en HBO Max y TNT. El Manchester United y la Roma se medirán a las 14:00 horas en HBO Max y Space.

Continuando el martes, el Feyenoord y el Inter juegan a las 14:00 horas en HBO Max. El Barcelona vs Aston Villa también se transmite a las 14:00 horas por HBO Max y TNT. El Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich son el cierre de las transmisiones diurnas, visibles en FOX One y FOX.

El miércoles 4 de noviembre, el duelo entre el AEK Atenas y el Real Madrid se ve a las 11:45 horas en FOX One. La Fenerbahçe y el Liverpool juegan a las 11:45 horas en HBO Max y TNT. El Lens y el Como se enfrentan a las 14:00 horas por HBO Max y Space.

El Borussia Dortmund y el Real Betis se verán a las 14:00 horas en HBO Max y TNT. El RB Leipzig y el Manchester City disputan un partido clave a las 14:00 horas en FOX One. El Porto y el Napoli juegan a las 14:00 horas por FOX One y FOX, mientras que el Slavia Praha y el Arsenal se ven en HBO Max a esa misma hora.

Finalmente, el miércoles 4 de noviembre, el Viking enfrentará al Sabah a las 14:00 horas por FOX One, completando una jornada de cuatro equipos que definen su futuro en la Champions League 2026-27.