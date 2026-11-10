Guía completa de las máscaras en Zelda: Ocarina of Time Master Hands

Descubre dónde vender cada máscara en el remake de Zelda: Ocarina of Time. Guía paso a paso con rupias, ubicaciones y recompensas de La Máscara Feliz.

En el reciente lanzamiento de The Legend of Zelda: Ocarina of Time Master Hands, los jugadores que asumen el control de Link niño descubrirán una misión secundaria esencial dentro de La Máscara Feliz. Esta actividad, ubicada en la Tienda del Mercado del Castillo de Hyrule, permite obtener la valiosa Máscara de la Verdad al completar una secuencia de intercambio de cuatro artículos únicos.

Ubicación y mecánica de la tienda

La tienda de La Máscara Feliz se encuentra exclusivamente en la Plaza del Mercado de la Ciudadela de Hyrule y solo está operativa durante el día. El misterioso dueño del establecimiento inicia la misión entregando el primer accesorio al jugador, estableciendo una dinámica financiera específica que requiere devolver el costo original al comerciante tras cada venta exitosa a un tercero.

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Este sistema de compra-venta-reembolso no es opcional para avanzar en la recompensa final, obligando a Link a identificar a compradores específicos en distintas localizaciones del mapa. El jugador debe llevar puesta la máscara correspondiente al interactuar con el personaje objetivo, asegurando la validez de la transacción.

Intercambio de Máscara Keaton y Calavera

La primera fase implica adquirir la Máscara Keaton por 10 rupias y dirigirse a la Aldea Kakariko para buscar al guardia que vigila la entrada al Sendero de la Montaña de la Muerte. Este personaje compra la máscara por 15 rupias, generando una ganancia neta de 5 rupias tras devolver el capital inicial a La Máscara Feliz.

Posteriormente, el jugador obtiene la Máscara de Calavera por 20 rupias en la misma tienda. El comprador se ubica en el Bosque Perdido, accesible desde el Bosque Kokiri, donde un Skull Kid toca un instrumento sobre un tronco. El jugador debe subir a otro tronco frente a él para realizar el diálogo.

A diferencia de la transacción anterior, esta venta genera una pérdida financiera, ya que el Skull Kid solo ofrece 10 rupias por la máscara. A pesar de la pérdida de 10 rupias, es un paso obligatorio para obtener el siguiente item de la secuencia tras pagar de nuevo al dueño de La Máscara Feliz.

Venta de Máscara Tenebrosa y Capucha de conejo

La tercera máscara, la Máscara tenebrosa, tiene un costo de 30 rupias y debe venderse en el Cementerio de Kakariko durante las horas diurnas. Un niño pequeño, inspirado en los movimientos del sepulturero Dampé, es el comprador ideal.

Este intercambio resulta financieramente neutro, pues el niño paga exactamente las 30 rupias necesarias para cubrir el costo inicial. El jugador debe retornar inmediatamente a la Ciudadela de Hyrule para liquidar la deuda con el comerciante y asegurar el acceso al último artículo.

La Capucha de conejo, valorada en 50 rupias, requiere haber obtenido las 3 piedras espirituales para activar su venta. El comprador es un corredor anónimo que recorre la Llanura de Hyrule sin detenerse, lo que exige que el jugador aprenda su ruta diaria para interceptarlo con éxito.

Recompensa final y relevancia del juego

La culminación de esta serie de cuatro transacciones otorga a Link niño la Máscara de la Verdad, un elemento clave para descubrir secretos ocultos en el mundo de Hyrule. Esta recompensa no aporta poder de combate directo, pero enriquece la exploración y el lore del remake de Master Hands.

La secuencia desafía la atención al detalle del jugador, combinando mecánicas de economía simple con navegación precisa en ubicaciones icónicas como la Aldea Kakariko, el Bosque Perdido y la Llanura de Hyrule. Dominar estos intercambios es fundamental para completar el 100% de las actividades secundarias del título.

El diseño de La Máscara Feliz premia la paciencia y la observación, ya que encontrar al corredor en la llanura puede ser frustrante si no se comprende su patrón de movimiento repetitivo. Cada máscara tiene un narrador específico que añade profundidad al mundo.

Los jugadores modernos en Master Hands deben prestar atención a los horarios, ya que la disponibilidad de algunos compradores, como el niño en el cementerio, depende estrictamente de la hora del día. Ignorar este detalle puede retrasar la obtención de la Máscara de la Verdad.

Esta misión refuerza la naturaleza inmersiva de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, donde las interacciones con NPCs parecen aleatorias pero siguen lógicas internas estrictas. Completarla es un rito de paso para cualquier experto en la saga.