Guía Completa: Horarios y Transmitidas del Fútbol Internacional y MLS

Consulta los horarios exactos para Atlas vs. Pachuca, Valencia vs. Real Madrid y MLS. Guía actualizada con zonas horarias de EE. UU. y México para no perder ningún partido clave.

La agenda deportiva global presenta una jornada intensa con enfrentamientos de primer nivel en el fútbol mexicano, español, inglés, neerlandés y la MLS. Los aficionados de México y Estados Unidos tienen una amplia selección de partidos para seguir, desde la Liga MX hasta la Premier League y La Liga. Este resumen consolidado ofrece los horarios oficiales en zonas horarias del centro de la Ciudad de México, la costa este, central y pacífica de Estados Unidos.

Agenda Clave de la Liga MX

La Liga MX continúa siendo el eje central del fútbol nacional con cuatro partidos fundamentales programados para esta jornada. El duelo de apertura corresponde a Atlas contra Pachuca, un clásico con alta demanda de audiencia. Este encuentro se disputará a las 5:00 pm del Centro de la Ciudad de México. Para los espectadores en Estados Unidos, la transmisión está programada a las 6:00 pm del ET, 5:00 pm del CT y 3:00 pm del PT.

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Posteriormente, Tigres se enfrentará a Cruz Azul en uno de los enfrentamientos más disputados de la liga. Este partido tendrá su inicio a las 7:00 pm del Centro de la Ciudad de México. La programación para Estados Unidos se ajusta a las 8:00 pm del ET, 7:00 pm del CT y 5:00 pm del PT, asegurando una cobertura amplia para las ligas de la costa este y oeste.

Otro encuentro de alto calibre lo protagonizará Toluca contra Monterrey, con horarios idénticos al partido de los felinos y azules. El silbato inicial se dará a las 7:00 pm del Centro de la Ciudad de México. Los aficionados en EE. UU. podrán sintonizar la señal a las 8:00 pm del ET, 7:00 pm del CT y 5:00 pm del PT, manteniendo la sincronización para los espectadores de diferentes regiones.

La jornada cerrará con un choque nocturno destacado entre Pumas y América, dos de los clubes con mayor seguidorismo. Este partido se iniciará a las 9:10 pm del Centro de la Ciudad de México. En Estados Unidos, la transmisión estará disponible a las 10:10 pm del ET, 9:10 pm del CT y 7:10 pm del PT, cubriendo la franja horaria de mayor concurrencia de público en las tres zonas horarias americanas mencionadas.

Partidos en Europa y MLS

La atención también se volcía hacia Europa con el derbi vasco entre Osasuna y Athletic. Este duelo se jugará a las 11:30 am del Centro de México. Para los telespectadores en Estados Unidos, el horario es de 12:00 pm del ET, 11:30 am del CT y 9:30 am del PT, ofreciendo una opción de media jornada para los fanáticos del fútbol europeo.

Uno de los encuentros más esperados internacionalmente es Valencia contra Real Madrid. Este partido se desarrollará a las 2:00 pm del Centro de la Ciudad de México. La programación para Estados Unidos abarca las 3:00 pm del ET, 2:00 pm del CT y 12:00 pm del PT, permitiendo a los aficionados seguir el desempeño del equipo merengue en tiempo real.

En la Premier League, Arsenal enfrentará a Hull City en un partido matutino. El inicio está fijado para las 9:00 am del Centro de México. Los horarios en Estados Unidos son las 10:00 am del ET, 9:00 am del CT y 7:00 am del PT, temprano para los de la costa este pero accesible para quienes prefieren actividades de mañana.

Otro partido de la Premier League es Blackburn Rovers contra West Ham, con horarios idénticos a los del Gunners. El silbato sonará a las 9:00 am del Centro de México. En Estados Unidos, la señal estará disponible a las 10:00 am del ET, 9:00 am del CT y 7:00 am del PT, completando la cobertura de los clubes ingleses en esta ventana.

Cobertura en la Eredivisie y MLS

La atención se traslada a los Países Bajos con Feyenoord contra Groningen en la Eredivisie. Este partido se disputará en una franja horaria muy temprana, a las 5:15 am del Centro de México. Para Estados Unidos, los horarios son 6:15 am del ET, 5:15 am del CT y 3:15 am del PT, requiriendo un horario de madrugón para los aficionados.

La MLS también tiene presencia importante con New York RB contra Atlanta, Inter Miami contra Charlotte, y Orlando contra NE Revolution. Los tres partidos comienzan a las 3:00 pm del Centro de la Ciudad de México. En Estados Unidos, la programación es uniforme: 4:00 pm del ET, 3:00 pm del CT y 1:00 pm del PT, facilitando la planificación para ver los duelos del campeonato norteamericano.

Para cerrar la agenda, Houston Dynamo se enfrentará a ST Louis, seguido por Real Salt Lake contra LA Galaxy. Ambos partidos comparten el horario de 6:00 pm del Centro de la Ciudad de México. La señal en Estados Unidos estará disponible a las 7:00 pm del ET, 6:00 pm del CT y 3:00 pm del PT, cerrando la jornada con encuentros de alta intensidad en la conferencia oeste y media.