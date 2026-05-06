Guía Completa para Activar la Alerta Sísmica en Dispositivos Móviles en México

Aprenda cómo configurar las notificaciones de emergencia en su teléfono celular para recibir avisos sísmicos en tiempo real y mejorar su seguridad personal y familiar.

México se encuentra ubicado en una zona de alta vulnerabilidad geológica, lo que lo convierte en uno de los países con mayor actividad sísmica a nivel global.

Debido a esta condición natural, es fundamental que la población adopte una cultura de prevención sólida y esté debidamente informada sobre las herramientas tecnológicas disponibles para mitigar los riesgos. En este contexto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha implementado un sistema de alertamiento avanzado que llega directamente a los teléfonos móviles de los ciudadanos, una iniciativa que comenzó a desplegarse formalmente desde septiembre de 2025, marcando un hito conmemorativo por los trágicos sismos ocurridos en 1985 y 2017.

Este esfuerzo busca que cada persona tenga acceso a una advertencia temprana que permita evacuar los inmuebles de manera segura y ordenada, reduciendo así la incertidumbre durante los momentos críticos. El funcionamiento técnico de este sistema se basa en la tecnología conocida como Cell Broadcast, la cual es significativamente más eficiente que el envío de mensajes de texto convencionales.

Mientras que un SMS puede saturar la red en momentos de crisis, el Cell Broadcast permite emitir notificaciones masivas y simultáneas a todos los dispositivos que se encuentren dentro de una región geográfica específica, utilizando la red de telefonía móvil sin colapsar el sistema. Hasta la fecha, se ha reportado que aproximadamente 80 millones de teléfonos ya están integrados en este ecosistema de seguridad, lo que representa un avance significativo en la capacidad de respuesta del Estado mexicano ante desastres naturales.

Es imperativo que los usuarios verifiquen que sus dispositivos estén correctamente configurados para no quedar fuera de este anillo de protección vital. Para aquellos usuarios que han notado que su dispositivo no emite la alerta durante los simulacros o eventos reales, es posible realizar una activación manual siguiendo un procedimiento sencillo. Primero, el usuario debe ingresar al menú de configuración de su teléfono y buscar la sección de notificaciones o seguridad.

Una vez allí, debe localizar la opción denominada 'Alertas de emergencia inalámbricas' y seleccionar la opción de permitir alertas. Dentro de este menú, es posible personalizar qué tipo de avisos se desean recibir, incluyendo los Mensajes de Alerta AMBER o avisos meteorológicos extremos.

Sin embargo, es crucial recordar que para que el sistema sea efectivo, el dispositivo móvil debe permanecer encendido, contar con una señal de red estable y tener el modo avión desactivado, ya que cualquier interrupción en la conectividad impedirá la recepción del mensaje crítico. A pesar de que el sistema es compatible con la gran mayoría de los modelos modernos, existe una limitación técnica para algunos dispositivos lanzados antes del año 2024, los cuales podrían no soportar la tecnología de Cell Broadcast implementada por el gobierno.

Para evitar que estas personas queden desprotegidas, se recomienda encarecidamente el uso de aplicaciones alternativas y gratuitas como SASSLA. Esta plataforma digital proporciona una conexión directa con la señal del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) y emite alarmas en tiempo real no solo sobre terremotos, sino también sobre ciclones, erupciones volcánicas y otros fenómenos naturales que puedan poner en riesgo la integridad física de la población.

SASSLA permite además monitorear la intensidad de los sismos reportados en todo el territorio nacional, brindando datos técnicos valiosos para la comprensión del evento. En conclusión, la adopción de estas herramientas tecnológicas no es simplemente una cuestión de conveniencia, sino una necesidad vital en un país con la historia sísmica de México. La alerta sísmica gubernamental, sumada a la responsabilidad individual de mantener los equipos actualizados y configurados, juega un papel imprescindible en la vida cotidiana.

Estas herramientas ayudan a prevenir accidentes catastróficos, salvan miles de vidas al otorgar segundos preciosos para la reacción y consolidan una cultura de prevención firme y resiliente. La seguridad es una tarea compartida entre las autoridades y la ciudadanía, y el primer paso para estar a salvo es asegurarse de que la tecnología que llevamos en el bolsillo esté lista para avisarnos cuando el peligro acecha





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