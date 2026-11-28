Descubre cómo disfrutar de la colección completa de James Craig en Prime Video y servicios de renta antes de que cambie el catálogo, analizando el impacto de esta era realista en la franquicia.

El entusiasmo por revisitar la historia del agente secreto británico creado por Ian Fleming ha vuelto a encenderse entre los aficionados al cine de acción.

Antes de dar la bienvenida a esta nueva era del 007, resulta el momento ideal para revivir la etapa más cruda, realista y emocional de la saga. Si planeas organizar un maratón completo en México para seguir en orden cronológico la evolución del espía desde su primera misión hasta su despedida definitiva, actualmente puedes disfrutar la colección completa en plataformas de streaming.

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Prime Video lidera el catálogo de las películas de Bond

Principalmente dentro del catálogo de Prime Video, donde permanecerán por tiempo limitado antes de rotar de catálogo, además de opciones digitales en renta a través de YouTube y Google Play Películas. Dirigida por Martin Campbell, Casino Royale marcó el debut de Daniel Craig como el agente 007 tras obtener su licencia para matar.

En esta entrega, para impedir que Le Chiffre, banquero de organizaciones terroristas internacionales, recupere una fortuna perdida, Bond debe infiltrarse en un torneo de póker de alto riesgo. Disponible por suscripción en Prime Video y en renta digital en YouTube y Google Play Películas, esta película reinició la franquicia con un enfoque visceral. Bajo la dirección de Marc Forster, Quantum of Solace retoma los acontecimientos inmediatamente posteriores al final de Casino Royale.

Impulsado por el dolor tras la traición de Vesper Lynd, el espía británico intenta mantener la objetividad profesional mientras sigue el rastro de una misteriosa organización secreta que pretende monopolizar el suministro de agua en Bolivia. Disponible dentro del catálogo de streaming de Prime Video.

Skyfall explora la lealtad de Bond hacia M con Adele

Skyfall, dirigida por Sam Mendes y acompañada por el célebre tema musical interpretado por Adele, pone a prueba la lealtad de James Bond hacia M cuando un ataque cibernético expone las identidades de agentes encubiertos del MI6 alrededor del mundo, obligándolo a enfrentar los fantasmas de su propio pasado. Disponible en Prime Video con suscripción y para renta en YouTube y Google Play Películas, esta cinta es considerada por muchos como una obra maestra moderna.

SPECTRE conecta los hilos ocultos de las misiones anteriores de Daniel Craig y trae de regreso al emblemático villano Ernst Stavro Blofeld, mientras el agente 007 intenta frenar una red global de vigilancia criminal. Disponible en Prime Video y en renta digital a través de YouTube y Google Play Películas, esta película cerró varios arcos argumentales pendientes.

Finalmente, No Time to Die, dirigida por Cary Joji Fukunaga, representa el cierre definitivo de la era de Daniel Craig en la franquicia oficial de EON Productions. Tras haberse retirado del servicio activo, James Bond ve interrumpida su tranquilidad cuando un viejo amigo de la CIA le pide ayuda para rescatar a un científico secuestrado, conduciéndolo hacia un enemigo armado con una peligrosa tecnología biológica.

Denis Villeneuve define el perfil del nuevo James Bond

Disponible en Prime Video y en renta en YouTube y Google Play Películas, esta entrega concluye un arco narrativo cerrado que transformó por completo la mitología de James Bond, elevando las exigencias físicas y dramáticas del personaje para las futuras generaciones. Al describir el perfil que busca para la próxima entrega de la franquicia, el cineasta Denis Villeneuve resumió la esencia que define al agente 007.

Necesita creer que este hombre es un asesino, porque Bond es mucho más que un espía. Es alguien con un humor negro, que incluso disfruta encontrándose en las situaciones más peligrosas, y que no tiene miedo de ensuciarse las manos.

Estrenar en streaming en México es la mejor manera de revivir una era inolvidable antes de que comience el siguiente capítulo del espía más famoso del mundo, mientras se mantiene viva la pasión por el cine de acción y los thrillers internacionales que han marcado generaciones de espectadores.