Información detallada sobre las rutas del desfile del 20 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México, enlaces de transmisión en vivo por internet y televisión abierta, y recomendaciones de tráfico para automovilistas que transitarán por la zona del Zócalo y Monumento a la Revolución.

La capital de la República Mexicana se prepara para una de las celebraciones patrias más significativas y tradicionales del calendario nacional, el Desfile Conmemorativo del Aniversario de la Revolución Mexicana programado para el viernes 20 de noviembre de 2026.

Este evento histórico no solo representa una oportunidad para honrar la memoria de los héroes que forjaron la nación moderna, sino que también se convierte en un punto de encuentro masivo para millones de ciudadanos que anhelan presenciar la muestra de unidad, cultura y orgullo patrio que caracteriza a estas festividades en la Ciudad de México. Con la llegada de esta fecha tan especial, las autoridades competentes y los organizadores del evento han intensificado los preparativos para garantizar que tanto el recorrido terrestre como las transmisiones digitales se desarrollen con la mayor seguridad, orden y calidad para todos los participantes y espectadores.

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Transmisión en vivo y canales accesibles del desfile

Para aquellos ciudadanos que no pueden asistir de manera presencial o que buscan ver el evento desde la comodidad de sus hogares, las autoridades de comunicación han confirmado que la transmisión en vivo del desfile estará disponible a través de múltiples canales accesibles. La señal televisiva abierta cubrirá la totalidad del recorrido, permitiendo a las familias reunirse ante sus aparatos electrónicos para disfrutar de la cobertura profesional.

Además, se ha habilitado un enlace directo para la transmisión en vivo vía internet a través de la plataforma de YouTube, garantizando que cualquier persona con acceso a la red pueda seguir paso a paso la marcha de los contingentes escolares, militares y gubernamentales. Esta modalidad digital se complementa con opciones de streaming en otras plataformas, asegurando que nadie se quede sin poder apreciar los desfiles, las carrozas decoradas y las presentaciones artísticas que adornarán la principal arteria vial de la capital.

Es fundamental que los ciudadanos planifiquen con anticipación sus movimientos, especialmente si tienen la intención de asistir al evento en persona o si necesitan transitar por las zonas aledañas durante la jornada del viernes. El recorrido oficial del desfile tiene su inicio en la emblemática Plancha del Zócalo de la Ciudad de México, un espacio que será transformado temporalmente en un enorme escenario cívico.

Ruta oficial del desfile y cierres viales en la capital

La ruta sigue su curso a través de la importante Avenida de la Reforma y concluye en el histórico Monumento a la Revolución, donde se desarrollará la ceremonia central de honores. Para los conductores y automovilistas, es crucial informarse sobre los puntos de cierre vial y las alternativas de rutas, ya que el tránsito en la zona centro y norte de la ciudad se verá significativamente afectado durante las horas que abarca el evento.

Se recomienda utilizar el transporte público y estar atentos a las actualizaciones en tiempo real sobre la movilidad urbana para evitar contratiempos. Este año, la organización ha puesto un énfasis especial en la logística de seguridad y atención a los asistentes, buscando que la experiencia sea segura y memorable para todos los mexicanos que celebran la historia y la identidad nacional.