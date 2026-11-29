Toluca necesita tres victorias en Qatar para ganar la Copa Intercontinental 2026. Conoce fechas, horarios y rivales en el torneo de diciembre.

El Deportivo Toluca Football Club enfrenta su mayor desafío futbolístico en la historia al requerir tres victorias consecutivas para coronarse campeón de la Copa Intercontinental de la FIFA 2026. El club mexicano inicia su ruta el miércoles 9 de diciembre contra Palmeiras, el reciente campeón de la Copa Libertadores que venció 1-0 a Estudiantes de La Plata en Montevideo.

Detalles del partido contra Palmeiras en Doha

El encuentro preliminar entre el ganador de la Concacaf y el de la Conmebol se disputará el miércoles 9 de diciembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. El estadio Jassim Bin Hamad de Doha, Qatar, será el escenario de este primer duelo que define el paso a la siguiente ronda.

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La clasificación de Palmeiras se consolidó con un gol de Ramón Sosa al minuto 52 en el Estadio Centenario. Este resultado otorgó al conjunto brasileño su cuarto campeonato sudamericano de su historia, además de ser su tercera corona bajo la dirección técnica de Abel Ferreira.

Para Antonio Mohamed, entrenador del equipo mexicano, esta competencia internacional representa la oportunidad perfecta para despedirse del fútbol mexicano con un título adicional. Mohamed confirmó previamente que dejará el banquillo de los Diablos Rojos al terminar el semestre actual, buscando cerrar su ciclo con una joya continental.

Importancia del Derbi de las Américas y trofeos previos

Además del boleto para avanzar en el torneo, Toluca y Palmeiras están disputando el trofeo del Derbi de las Américas. Este reconocimiento ya ha sido conquistado anteriormente por equipos mexicanos en ediciones recientes del circuito global.

En 2024, Pachuca logró una victoria contundente de 3-0 sobre Botafogo para llevarse la presea. Posteriormente, en la siguiente edición, Flamengo derrotó 2-1 a Cruz Azul, demostrando la competitividad constante de los clubes mexicanos en estos enfrentamientos internacionales directos.

La posibilidad de ganar tres trofeos en ocho días ofrece un incentivo económico y deportivo sin precedentes para los directivos y jugadores. Cada victoria abre la puerta a un nuevo reconocimiento, independientemente del resultado final en la gran final contra el Paris Saint-Germain.

Próximo rival: Mamelodi Sundowns en Qatar

Si Toluca logra superar al campeón sudamericano, el siguiente obstáculo será el Mamelodi Sundowns sudafricano. El partido está programado para el sábado 12 de diciembre a las 11:00 horas, manteniendo el mismo horario y sede en el Estadio Jassim Bin Hamad de Doha.

El equipo africano aseguró su participación en la Copa Challenger desde septiembre, tras derrotar 2-1 al Al Ahli de Arabia Saudita. A diferencia de los mexicanos, el conjunto de Sudáfrica llega a Qatar con un partido menos por disputar, lo que podría ofrecerles una ventaja logística y de descanso.

La Copa Challenger es un torneo independiente que entrega su propio título, añadiendo otra competencia tangible al calendario de diciembre. Para Toluca, consolidarse en esta fase significa garantizar al menos dos reconocimientos en su viaje a Qatar, sumado al posible tercer trofeo.

La final contra Paris Saint-Germain

El último obstáculo en la ruta hacia la corona será el Paris Saint-Germain, vigente campeón de Europa y defensor del título intercontinental. Los franceses ya tienen su lugar asegurado en la final del miércoles 16 de diciembre, culminando su participación en el torneo.

La gran final está programada para las 10:00 horas en el Estadio Ahmad Bin Ali. Este encuentro definirá al campeón absoluto de la Copa Intercontinental de la FIFA 2026, bajo la dirección técnica de Luis Enrique para el conjunto parisino.

El formato actual del torneo ofrece a Toluca la posibilidad histórica de conquistar tres trofeos distintos en un período de ocho días. Si el equipo mexicano demuestra consistencia en cada partido, tendrá la oportunidad de escribir una página memorable en su historia deportiva internacional.