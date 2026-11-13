Guía de Partidos: Fútbol Este Viernes 13 de Noviembre

Calendario completo de partidos de fútbol para el viernes 13 de noviembre. Detalles de UEFA Nations League, amistosos y Concacaf con horarios.

El calendario deportivo de este viernes 13 de noviembre promete una jornada intensa de competencia internacional, iniciando desde las primeras horas de la mañana para los aficionados a la pelota redonda. Las transmisiones abarcan múltiples ligas y competiciones, asegurando que el fin de semana comience con alta energía y expectativa en los mercados deportivos de América y Europa.

Dinámica de la UEFA Nations League

La UEFA Nations League abre las puertas del día con encuentros de alto nivel técnico entre selecciones europeas que buscan asegurar su posición en los grupos. Los equipos Países Bajos y Grecia se enfrentan en un duelo que definirá aspectos importantes de su clasificación, mientras que la selección de Serbia medirá fuerzas contra la potencia alemana en otra batalla crucial.

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Horarios y Disponibilidad en ViX

Los aficionados en México podrán sintonizar los partidos iniciales de la Nations League a la 1:45 pm de la Ciudad de México. En Estados Unidos, las señales están disponibles para el Este a las 2:45 pm, para el Centro a la 1:45 pm y para la zona Pacífico a las 11:45 am. El servicio de streaming ViX se confirma como el distribuidor oficial en México, permitiendo a los usuarios seguir cada jugada sin interrupciones.

Ausencias en el Falso Amistoso

El encuentro amistoso entre Argentina y Uruguay presenta una situación irregular en la información proporcionada. Mientras el texto original sugiere que se trata de un partido de carácter ofensivo y esperado para las 5:00 pm de la Ciudad de México, la estructura de datos indica que el evento ha sido cancelado o no cuenta con detalles operativos confirmados para su transmisión.

Cierre con Concacaf y ViX en EE.UU.

El día finaliza con actividad en la región norteamericana, donde el partido entre Guatemala y Canadá se convertirá en el evento estelar de la tarde-noche. Esta competencia de la Concacaf está programada para la 8:00 pm de la Ciudad de México, con tiempos de 9:00 pm en el Este, 8:00 pm en el Centro y 6:00 pm en el Pacífico para Estados Unidos.

Transmisión en Estados Unidos

Para los espectadores en territorio estadounidense, ViX también servirá como la plataforma principal para ver la acción de Concacaf. Esta alineación de eventos asegura que los mercados norteamericanos tengan cobertura continua desde la mañana europea hasta el cierre nocturno regional.