Guía de programación: México vs Jamaica y Nations League en vivo

Conoce los horarios en vivo de México vs Jamaica, Portugal vs Noruega y el pendiente entre Monterrey y Querétaro. Canales, plataformas y tiempos exactos en México y EE.

La jornada futbolística reúne múltiples eventos importantes en Norteamérica y Europa, destacando el duelo de cuartos de final de la Concacaf Nations League y los partidos de la UEFA Nations League. La Selección Mexicana enfrenta a Jamaica en una instancia decisiva, mientras que Portugal y Noruega compiten en el Viejo Continente para definir posiciones en su respectiva liga.

Horarios para México vs Jamaica

La Selección Mexicana se enfrenta a Jamaica en los Cuartos de Final de la Nations League de la Concacaf. El partido está programado para las 11:00 am de la Ciudad de México, lo que corresponde a las 12:00 pm del ET, 11:00 am CT y 9:00 am del PT en los Estados Unidos. Este encuentro es crucial para definir el paso a las siguientes rondas del torneo continental.

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Disputa europea de Portugal y Noruega

En la UEFA Nations League, Portugal busca mantener su racha perfecta en una nueva jornada de competición europea. Por otro lado, Noruega tiene como objetivo evitar el descenso en este torneo. Ambos equipos se enfrentan en el Viejo Continente bajo gran presión competitiva.

Calendario adicional de partidos

Además de los eventos principales, hay otros encuentros programados en el calendario. Un partido se inicia a las 1:45 pm de la Ciudad de México, con horarios de 2:45 pm del ET, 1:45 pm CT y 11:45 am del PT en los Estados Unidos. Otra jornada comienza a las 7:00 pm en la capital mexicana, equivalente a 8:00 pm del ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm del PT.

Pendiente en el fútbol mexicano

En el ámbito interno del fútbol mexicano, el partido pendiente entre Monterrey y Querétaro es de vital importancia. Este duelo podría definir la liguilla del Apertura 2026 para los involucrados. El encuentro está fijado para las 3:30 pm de la Ciudad de México, con transmisión a las 4:30 pm del ET, 3:30 pm CT y 1:30 pm del PT.

Otras emisiones deportivas del día

La jornada continúa con más eventos programados para la tarde-noche. Se han fijado dos bloques de emisión a las 5:00 pm de la Ciudad de México, correspondientes a las 6:00 pm del ET, 5:00 pm CT y 3:00 pm del PT en los Estados Unidos. Finalmente, un último encuentro se transmitirá a las 9:00 pm en México, 10:00 pm del ET, 9:00 pm CT y 7:00 pm del PT.

Plataformas y canales de transmisión

Los aficionados en México podrán disfrutar de los partidos a través del Canal 5 y la plataforma ViX. Para el público en Estados Unidos, la cobertura estará disponible por TUDN, TUDN.com y la APP de TUDN, además de ViX. Esta distribución asegura la máxima cobertura para los fanáticos del fútbol en ambas regiones durante esta intensa jornada deportiva.