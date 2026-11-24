Conoce los horarios exactos y canales para ver a México vs Camerún en el Mundial Sub 17. Información detallada para Estados Unidos y México.

La selección de fútbol de México se prepara para enfrentarse a Camerún en el marco del Mundial Sub 17, un duelo de vital importancia para el equipo azteca en esta competición internacional juvenil. El encuentro está programado para comenzar el martes 24 de noviembre de 2026, con una hora de inicio específica que varía dependiendo de la zona horaria del espectador.

Para las audiencias ubicadas en el centro de México, el pitazo inicial está fijado a las 11:45 am. Esta misma jornada deportiva también incluye otros partidos importantes, como el choque entre Shabab Al-Ahli y Al Qadisiya, y un segundo juego programado para las 2:00 pm tiempo del centro de México.

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Horarios y Canales para México

Los aficionados que se encuentren dentro del territorio mexicano tienen acceso directo a las transmisiones oficiales a través de múltiples plataformas. El partido contra Camerún, con inicio a las 11:45 am, podrá ser seguido en TUDN, Canal 9 y ViX.

Además, existe una opción adicional en tudn.com y la aplicación móvil de TUDN para quienes prefieran ver el evento a través de internet. Para el segundo encuentro del día, que se inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México, las señales disponibles incluyen a DAZN, ampliando las opciones de acceso para los seguidores locales.

Guía de Horarios en Estados Unidos

Para los televidentes en Estados Unidos, la hora de inicio del partido contra Camerún se ajusta según la región geográfica. La transmisión comenzará a las 12:45 pm ET, a las 11:45 am CT y a las 9:45 am PT. Esta distribución horaria facilita que las familias en diferentes franjas puedan sintonizar el desarrollo de la competencia.

Las plataformas autorizadas para retransmitir este duelo en territorio estadounidense son TUDN, ViX, tudn.com y la app de TUDN. Estas opciones digitales y de televisión por cable aseguran la cobertura completa del evento para la gran comunidad de seguidores mexicanos en Norteamérica.

Cobertura del Segundo Encuentro Diario

El calendario deportivo del martes 24 de noviembre de 2026 presenta un segundo partido con un horario de inicio diferente. Este choque tendrá lugar a las 2:00 pm tiempo del centro de México, lo que se traduce en las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT para Estados Unidos.

La transmisión de este segundo juego cuenta con una amplia disponibilidad en los Estados Unidos a través de UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y la app de TUDN. Estas múltiples vías de acceso garantizan que los espectadores no pierdan ningún minuto de la acción en el campo de juego.

Otros Partidos y Horarios Internacionales

Además de los compromisos de la selección mexicana, el mismo día se disputan otros partidos de interés global. El duelo entre Shabab Al-Ahli y Al Qadisiya inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Para Estados Unidos, este partido se transmite a las 11:00 am ET, a las 10:00 am CT y a las 8:00 am PT.

Se programan otros dos encuentros con horarios específicos. El primero comienza a las 12:15 pm tiempo del centro de México, mientras que el segundo se juega a las 1:45 pm tiempo del centro de México. Cada uno de estos partidos tiene sus propias franjas horarias para Estados Unidos, incluyendo inicios a las 1:15 pm ET, a las 12:15 pm CT, a las 10:15 am PT, así como a las 2:45 pm ET, a las 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

Transmisiones Vespertinas y Mañaneras

El programa también incluye un partido vespertino que inicia a las 7:30 am tiempo del centro de México. Para los espectadores en Estados Unidos, esto significa sintonizar a las 8:30 am ET, a las 7:30 am CT y a las 5:30 am PT. Este partido se transmite en México a través de TUDN, Canal 9 y ViX.

Finalmente, se anuncia un partido nocturno que comienza a las 9:00 pm tiempo del centro de México. En Estados Unidos, este horario corresponde a las 10:00 pm ET, a las 9:00 pm CT y a las 7:00 pm PT. Estas variaciones horarias cubren todas las necesidades de audiencia durante la jornada competitiva del Mundial Sub 17.