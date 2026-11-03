Guía de transmisión y horarios para el encuentro de fútbol entre Monterrey y Lille

Conoce los horarios exactos y canales de transmisión en vivo para el partido entre el Monterrey y el Lille. Información actualizada para seguir el encuentro en Estados Unidos y México.

El partido entre el Club de Fútbol Monterrey y el Lille Oise Athletic Club está programado para comenzar a las 11:45 a. m. del centro de México. Este inicio corresponde a la 12:45 p. m. hora del este de los Estados Unidos. La transmisión se efectuará a las 11:45 a. m. hora del centro y a las 9:45 a. m. hora del pacífico.

Opciones de vista en Estados Unidos

Los espectadores en Estados Unidos pueden ver el juego a través de las plataformas UniMás, TUDN y ViX. También se permite la transmisión vía TUDN.com y la aplicación móvil de TUDN. Estas plataformas ofrecen la cobertura oficial del encuentro deportivo.

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La señal está disponible para que los aficionados sigan cada jugada en tiempo real. La cobertura incluye la transmisión en vivo del desarrollo del partido y los análisis previos.

Segunda franja horaria de transmisión

Existe otra opción de horario para el inicio del encuentro a las 2:00 p. m. del centro de México. Esta franja horaria se traduce a la 3:00 p. m. en la zona este de Estados Unidos. La transmisión coincide con la 2:00 p. m. hora del centro y las 12:00 p. m. hora del pacífico.

La disponibilidad de esta segunda franja ofrece flexibilidad para los aficionados. Los canales mencionados mantienen su presencia en las distintas franjas horarias del país norteamericano.

Plataformas digitales para la difusión

La cobertura digital se expande a través de la plataforma ViX para la segunda franja horaria. Los usuarios pueden acceder al contenido directamente desde sus dispositivos móviles. La app de TUDN también mantiene la transmisión activa en todas las ventanas.

Los canales lineales como UniMás aseguran la señal televisiva tradicional. La integración de plataformas digitales garantiza el acceso universal al evento. Los derechos de transmisión están claramente definidos para cada operador.

Detalles adicionales de la difusión

La plataforma DAZN también transmite el partido en la franja de las 2:00 p. m. Esto amplía las opciones para los suscriptores de servicios de streaming. La diversidad de plataformas cubre diferentes segmentos de audiencia.

La estructura de transmisión refleja la importancia del duelo deportivo. Los aficionados en México y Estados Unidos cuentan con múltiples vías para ver el partido. La puntualidad en la hora de inicio es clave para la sincronización.