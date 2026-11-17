Información detallada sobre rutas de transporte, tiempos de traslado desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey y estacionamientos para el choque de la Concacaf Nations League.

El Estadio BBVA en Guadalupe, Nuevo León, será el epicentro de la acción deportiva este martes 17 de noviembre a las 8:30 de la noche. En esta sede se disputará el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League entre la Selección Mexicana y Jamaica. Los aficionados que viajan hacia la región deben planificar sus itinerarios con anticipación, considerando la distancia desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey hasta el inmueble.

Rutas de Conducción hacia la Sede del Encuentro

Quienes opten por utilizar un automóvil particular o rentado para asistir al evento tienen dos vías principales a su disposición. La primera ruta implica tomar el bulevar Aeropuerto y conectar con la carretera Miguel Alemán. Desde allí, los conductores deben continuar por el Eje Metropolitano y la avenida Miguel Alemán.

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Un itinerario específico consiste en dirigirse hacia la avenida San Rafael. Los usuarios deben incorporarse a la calle Poza Rica y continuar hasta la vialidad Pablo Livas. Este tramo final alberga el Estadio BBVA, donde la Selección Mexicana buscará consolidar su ventaja en la serie.

Para quienes prefieren no conducir, existen alternativas de transporte privado disponibles las 24 horas. El portal oficial del aeropuerto publica una lista de compañías autorizadas que ofrecen estos servicios. Los viajeros pueden consultar sus números telefónicos y los métodos de pago aceptados directamente en la terminal aérea.

Uso del Transporte Público y Metrorrey

La alternativa más económica y estructurada para llegar al estadio implica el uso del sistema Metrorrey. La primera etapa consiste en abordar la Ruta Express Aeropuerto-Y Griega. Este servicio conecta directamente la terminal aérea con la estación Y Griega, transitando por la avenida Miguel Alemán.

Al bajar en la estación Y Griega, los pasajeros deben ingresar a la Línea 1 del sistema. El trayecto debe dirigirse hacia la terminal Exposición, la cual se encuentra en el municipio de Guadalupe. Esta línea incluye paradas clave como Eloy Cavazos y Lerdo de Tejada.

Una vez que el tren finalice su recorrido en Exposición, el acceso al estadio se realiza a pie. Los aficionados deben transitar por la zona de la Expo hasta llegar al inmueble. Se recomienda encarecidamente considerar un margen de tiempo amplio para el traslado total.

Consideraciones Críticas para el Día del Partido

La planificación logística debe tener en cuenta que el encuentro está estrictamente programado para las 8:30 de la noche. Los vuelos que aterricen pocas horas antes del silbatazo inicial presentan un riesgo elevado de retraso en la llegada al estadio.

Es fundamental revisar la disponibilidad y ubicación de los estacionamientos antes de iniciar el viaje. La congestión vehicular puede aumentar significativamente en las horas previas al evento. Garantizar un ingreso oportuno requiere una gestión estratégica del tiempo desde la llegada a Monterrey.

La correcta ejecución de estos planes de movilidad permitirá a los aficionados disfrutar del partido de vuelta sin contratiempos. La precisión en la logística de transporte es tan importante como la asistencia física al Estadio BBVA para la experiencia completa del evento.