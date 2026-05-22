Guía Michelin México 2026: Nuevos estados, 7 restaurantes premiados y la mejor chef joven

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La Guía Michelin México 2026 sumó nuevos estados, 7 restaurantes premiados y reconoció a la mejor chef joven del país Consolidando un año histórico para la gastronomía nacional con nuevos restaurantes galardonados, más estados incorporados y reconocimientos especiales para chefs y proyectos sostenibles Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue el anuncio de siete nuevos restaurantes que obtuvieron por primera vez una estrella La Guía Michelin México 2026 con sus críticas la ha distinguido a restaurantes comprometidos con prácticas sostenibles y respeto al medio ambiente Distinción otorgada a cocinas de gran calidad y técnica La Guía Michelin México 2026 con sus críticas la ha distinguido a restaurantes comprometidos con prácticas sostenibles y respeto al medio ambiente la ha distinguido a cocinas de gran calidad y técnica y que reconoce lugares con excelente comida a precios accesible.

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