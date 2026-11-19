Conoce los pasos oficiales de la Secretaría de Movilidad CDMX para tramitar la Licencia Permanente antes del 31 de diciembre de 2026. Incluye pago de 1,500 pesos y requisitos.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México reactivó oficialmente este miércoles la emisión de licencias, cerrando el periodo de suspensión técnica que afectó al edificio sede del 14 al 17 de noviembre. Este restablecimiento de servicios es crítico porque el 31 de diciembre de 2026 marca el plazo absoluto para finalizar todos los trámites pendientes de la Licencia Permanente CDMX en este ejercicio fiscal. Los ciudadanos que no completen este proceso correos riesgos legales inmediatos al agotarse la ventana de legalización vehicular establecida por el Gobierno local.

Requisitos y Modalidades de Trámite Oficial

Para ser elegible y obtener la Licencia Permanente, la legislación local exige que el solicitante no haya acumulado más de una sanción en el programa Alcoholímetro ni posea sentencias vigentes por delitos viales. La Secretaría de Movilidad opera dos vías diferenciadas según el historial del conductor: el proceso digital y la atención presencial, las cuales varían significativamente en sus procedimientos. Si este es tu primer trámite para obtener la licencia, debes agendar una cita para cumplir con el curso teórico de conducción obligatorio. En cambio, si estás en un proceso de renovación o reemplazo del documento, puedes ejecutar el trámite totalmente en línea.

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Cómo Generar Línea de Captura y Pagos

El elemento financiero central del proceso es el costo único de 1,500 pesos para la Licencia Permanente, que debe abonarse antes de acudir a cualquier Módulo Semovi. Este monto se puede liquidar mediante dos métodos: directamente en línea o utilizando una línea de captura generada en el portal oficial del pago. Al acceder a la plataforma de pagos, los usuarios deben seleccionar cuidadosamente su categoría de trámite, eligiendo entre opciones que distinguen si se trata de una Licencia por Primera Vez, una Renovación o una Reposición del documento. Tras seleccionar la categoría correspondiente, el sistema genera el documento fiscal necesario para completar la transacción bancaria.

Uso de App CDMX y Módulo Semovi

La modalidad digital permite a los conductores descargar una versión digital de la Licencia Permanente directamente en su teléfono celular a través de la App CDMX, la cual está previamente habilitada para estas funciones. Aunque esta versión digital tiene validez inmediata en el sistema, si el conductor requiere el documento físico, debe acudir presencialmente a un Módulo Semovi para solicitar su impresión. Este paso es obligatorio para quienes necesitan el soporte en papel para inspecciones físicas o trámites adicionales fuera de la aplicación. La disponibilidad de citas en estos módulos ha sido históricamente limitada, lo que obliga a verificar el Calendario de Citas con anticipación.

Límite de Fecha y Consecuencias de Incumplimiento

La fecha límite del 31 de diciembre de 2026 es el punto de no retorno para la emisión de este documento en el año en curso. Los ciudadanos deben asegurar el pago de los 1,500 pesos antes de esta fecha para evitar la caducidad de su estatus legal. El Gobierno local mantiene esta fecha inamovible para garantizar la seguridad vial y la regularización del parque vehicular de la capital. Los usuarios que no logren completar el proceso y el pago antes de esta jornada final se enfrentarían a la invalidez de su permiso para conducir.