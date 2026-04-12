Guía Práctica para el Cálculo de Utilidades en México 2026: ¿Cómo Saber Cuánto te Corresponde?

Descubre cómo calcular tu Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) en México para 2026. Esta guía detalla el proceso, incluyendo ejemplos prácticos y cómo se calcula para quienes trabajaron 6 meses. Conoce las fechas límite y los factores clave para entender este derecho laboral.

Ante el inicio del reparto de utilidades en México, muchos trabajadores se cuestionan sobre la cantidad que les corresponderá recibir, especialmente aquellos que han laborado por un periodo más corto, como seis meses. Este artículo proporciona una guía detallada sobre cómo se calcula la Participación de los Trabajadores en las Utilidades ( PTU ) en 2026, incluyendo ejemplos prácticos y detalles importantes para que los trabajadores puedan comprender y verificar sus pagos. El conocimiento de estos cálculos es esencial para asegurar el cumplimiento de este derecho laboral fundamental.

El reparto de utilidades es un derecho constitucional que se aplica a todos los trabajadores con una relación laboral formal, con algunas excepciones. El proceso de cálculo y distribución se basa en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y requiere una comprensión clara de los factores involucrados. Este artículo busca aclarar las dudas y facilitar la comprensión del proceso para que los trabajadores puedan ejercer sus derechos de manera informada.

El reparto de utilidades, que comenzó oficialmente el 1 de abril de 2026, obliga a los empleadores a cumplir con esta prestación obligatoria, establecida en la LFT. La PTU se calcula sobre el 10% de las ganancias netas superiores a 300 mil pesos, reportadas en la Declaración Anual 2025. Este monto se divide en dos partes iguales: la primera se distribuye proporcionalmente a los días trabajados por cada empleado durante el año; la segunda, en proporción a los salarios devengados. Es crucial entender que el salario considerado es la cuota diaria, sin incluir ingresos extras como tiempo extra, gratificaciones o primas. En caso de salario variable, se considera el promedio diario del total percibido durante el año.

Es importante destacar las excepciones a este derecho: directores, administradores, gerentes generales, socios o accionistas, trabajadores eventuales que laboraron menos de 60 días en el año y prestadores de servicios profesionales no suelen participar en el reparto.

Para aquellos que trabajaron solo seis meses, el cálculo de la PTU varía significativamente. El monto a recibir será menor en comparación con quienes trabajaron el año completo. Por ejemplo, utilizando un caso hipotético presentado por Sesame HR, un software de gestión de recursos humanos, se ilustra este cálculo. En este escenario, una empresa tiene 1 millón de pesos para repartir, con un total de 7,200 días trabajados y salarios anuales devengados por 5 millones de pesos. Para un trabajador con un salario anual de 240,000 pesos, el cálculo se realiza considerando la proporción de días trabajados y la proporción de salarios. Para una persona que trabajó el año completo, el pago estimado sería de aproximadamente 49,347.22 pesos, mientras que para quien trabajó seis meses, el pago sería de 36,500 pesos, basado en el mismo ejemplo.

Finalmente, es crucial recordar que el pago de utilidades es irrenunciable y debe ser entregado dentro de los plazos establecidos: hasta el 30 de mayo para personas morales y hasta el 29 de junio para personas físicas en 2026.





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