Guía técnica: Eradicar chinches y roedores con métodos físicos y químicos aprobados

Descubre los métodos avalados por la US EPA y CDC para eliminar chinches y roedores mediante tierra de diatomeas, calor extremo y sellado estructural.

La presencia simultánea de chinches de cama y roedores en viviendas representa un desafío crítico para la salud pública. Estos insectos y mamíferos comparten la capacidad de reproducción rápida y generan riesgos sanitarios graves que requieren intervención inmediata. Aunque suelen tratarse como problemas independientes, existen protocolos específicos para abordar ambas infestaciones de manera conjunta.

Mecanismos físicos para eliminar plagas domésticas

La erradicación definitiva exige una combinación de métodos físicos y mecánicos, descartando soluciones temporales como aromas fuertes que solo ahuyentan momentáneamente a los roedores si persisten las fuentes de alimento. De acuerdo con información de agencias de control ambiental y salud, como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA), se deben atacar las vulnerabilidades biológicas de las plagas.

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El primer método efectivo es la aplicación de Tierra de Diatomeas de grado alimenticio. Este polvo mineral actúa mecánicamente desgastando el exoesqueleto de las chinches, provocando su muerte por deshidratación al caminar sobre él. Para los roedores, el polvo se adhiere al pelaje y, al ser ingerido durante el lamido, causa lesiones gastrointestinales y deshidratación interna.

La US EPA recomienda colocar este producto en grietas, esquinas oscuras y detrás de zócalos. El segundo pilar es el tratamiento con calor extremo mediante limpieza a vapor con máquinas que superan los 180 °C. Este choque térmico destruye instantáneamente a los adultos y huevos de las chinches, que son resistentes a muchos insecticidas. En el caso de los roedores, el vapor elimina orina y feromonas, desorientándolos y eliminando patógenos como el Hantavirus.

Exclusión estructural y trampas de control

El tercer pilar fundamental es la exclusión, que consiste en sellar la casa de forma hermética. Ambas plagas dependen de accesos estructurales pequeños para ocultarse y reproducirse. Se recomienda rellenar grietas con lana de acero y silicón o cemento, impidiendo que los ratones roan el material y sellando refugios de huevos.

Para el control específico de roedores, las guías de salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sugieren trampas mecánicas tradicionales cebadas con crema de cacahuate o chocolate. Estos dispositivos son seguros y evitan que el animal se descomponga en los muros, a diferencia de los venenos sueltos que deben usarse exclusivamente en estaciones con llave para prevenir intoxicaciones.

Calendario de depósitos del aguinaldo 2026

El pago del aguinaldo 2026 tendrá diferentes fechas de entrega dependiendo del régimen laboral o de pensiones de los beneficiarios. Los primeros en recibir esta prestación serán los pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con entrega en la primera quincena de noviembre.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cubrirán la prestación a partir del 10 de noviembre, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Los empleados del sector privado reciben el aguinaldo antes del 20 de diciembre, con un mínimo de 15 días de salario por año de servicio según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Algunas empresas ofrecen cantidades mayores como parte de sus prestaciones internas.