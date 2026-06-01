Guadalajara, base de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo

El 'Vasco' Aguirre ha decidido que el Guadalajara sea la base para la Selección Mexicana en la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. La decisión se debe al gran nivel de la escuadra tapatía y al hecho de que la convocatoria de México no puede tener extranjeros en sus filas.

El Guadalajara , conocido como 'Rebaño Sagrado', ha sido durante mucho tiempo el líder de la tabla de posiciones en la fase regular y ha alcanzado las semifinales de la Liguilla .

Aunque no logró acceder a la Gran Final, su director técnico, el 'Vasco' Aguirre, ha decidido que el Guadalajara sea la base para la Selección Mexicana en la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (ex Estadio Azteca) en el encuentro ante Sudáfrica. Esta decisión se debe en gran parte al gran nivel de la escuadra tapatía.

Además, es importante destacar que la convocatoria de México no puede tener extranjeros en sus filas, lo que aumenta las posibilidades de contar con jugadores citados a la Selección Mexicana





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