Guadalajara Celebra 21 Años de la Vía RecreActiva con una Emocionante Vía Nocturna y Celebraciones Especiales

El Ayuntamiento de Guadalajara organiza una Vía Nocturna en la Avenida Juárez-Vallarta para celebrar el 21 aniversario de la Vía RecreActiva. Se llevarán a cabo actividades deportivas y culturales, incluyendo un social run, clases de jumping, lucha libre, activaciones futboleras y presentaciones musicales.

A partir de las 19:00 horas del sábado se dará inicio a la emocionante Vía nocturna en la emblemática Avenida Juárez-Vallarta, extendiéndose desde Federalismo hasta los imponentes Arcos de la Minerva. Este evento especial marca un hito importante, ya que la Vía RecreActiva de Guadalajara celebra su 21 aniversario, y para conmemorar este logro, el Consejo Municipal del Deporte (Comude) ha organizado esta innovadora Vía Nocturna que promete una experiencia inolvidable para todos los asistentes.

David Prado, director del Comude Guadalajara, anunció que el sábado, a partir de las 19:00 horas, la Avenida Juárez-Vallarta se transformará en un espacio dedicado exclusivamente a ciclistas y peatones, ofreciendo la oportunidad perfecta para disfrutar de un ambiente seguro y festivo. Los participantes podrán recorrer la vía, ya sea caminando, trotando, corriendo, o utilizando bicicletas y patines, acompañados de sus familias y mascotas, en un entorno libre de vehículos motorizados. Se hace un llamado a la precaución, recomendando el uso de elementos reflectantes y luces, así como la supervisión constante de los menores de edad, garantizando así una experiencia segura y divertida para todos los asistentes. La iniciativa busca replicar el éxito de la tradicional Vía RecreActiva dominical, brindando una opción adicional para el disfrute del espacio público y el fomento de la actividad física en un horario diferente.\La seguridad es una prioridad fundamental en esta jornada nocturna. Se implementarán rigurosas medidas preventivas, contando con el valioso apoyo de la Comisaría, Protección Civil y Bomberos, personal de Inspección y Vigilancia, la Coordinación de Servicios Municipales, paramédicos y agentes de Movilidad. Estos profesionales estarán presentes para brindar asistencia y orientación a los participantes, así como para facilitar el flujo vehicular en las vías alternas a la Vía. Además, se reitera la prohibición del uso de vehículos eléctricos, tanto en la jornada nocturna como en las ediciones dominicales de la Vía RecreActiva, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los usuarios y el cumplimiento de las normativas vigentes. Prado enfatizó que esta Vía Nocturna es solo el comienzo de una serie de celebraciones diseñadas para conmemorar el 21 aniversario de la Vía RecreActiva. El evento central tendrá lugar el 21 de septiembre en el Parque San Jacinto, donde se llevarán a cabo diversas actividades especiales para el disfrute de todos los asistentes. Entre ellas, se destacan un social run a las 8:00 horas, una macro clase de jumping, una función de lucha libre a las 11:00 horas, activaciones futboleras en anticipación al Mundial 2026, y la presentación de grupos musicales de cumbia y norteño, que añadirán un toque festivo y cultural a la celebración.\Además de las actividades en el Parque San Jacinto, se prevén eventos en los 31 kilómetros de la Vía Recreativa, con la participación de diversas dependencias gubernamentales y entidades privadas, reforzando así el espíritu de colaboración y participación ciudadana que caracteriza a esta iniciativa. David Prado extendió una cálida invitación a todos los ciudadanos a unirse a la celebración, comenzando el próximo sábado a partir de las 19:00 horas con la primera jornada nocturna de la Vía Recreativa. La fiesta continuará el domingo, a partir de las 8:00 de la mañana y hasta las 14:00 horas, en el Parque San Jacinto, donde se concentrarán las actividades principales. Se anima a la comunidad a aprovechar esta oportunidad para disfrutar del espacio público, practicar actividad física, convivir en un ambiente seguro y festivo, y celebrar el 21 aniversario de la Vía RecreActiva de Guadalajara. El objetivo es fortalecer los lazos comunitarios y promover un estilo de vida saludable y activo para todos los habitantes de la ciudad. Para obtener más información sobre el evento y las actividades programadas, se invita a los interesados a consultar los canales oficiales de comunicación del Comude Guadalajara





LaCronicaDeHoy

Vía Recreactiva Guadalajara Vía Nocturna Aniversario Deporte

