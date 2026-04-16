Guadalajara se prepara para un baile masivo de ‘No Rompas Más’ con Caballo Dorado

Cientos de personas se reunirán en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres para intentar romper un récord mundial con la coreografía de 'No Rompas Más' de Caballo Dorado, en un evento gratuito de convivencia familiar.

El corazón de Guadalajara latirá al ritmo de la nostalgia y la euforia colectiva este viernes 17 de abril, cuando la emblemática Rotonda de los Jaliscienses Ilustres se convierta en el escenario de un baile masivo sin precedentes.

Bajo el pegadizo lema ‘No Rompas Más’, se gesta una iniciativa impulsada por Te Quiero Guadalajara y Tapatío Tour que busca congregar a cientos de personas para recrear la icónica coreografía de Caballo Dorado en una sincronización que aspira a ser la más grande que el mundo haya presenciado jamás. Este evento trasciende la mera oportunidad de mover el esqueleto; se presenta como un espacio de convivencia familiar y celebración de la identidad jalisciense, tomando como eje conductor uno de los rituales más entrañables de cualquier celebración mexicana: el baile de línea al compás de Caballo Dorado. La convocatoria, que ya resuena en las distintas plataformas digitales, culmina con un emotivo llamado a la comunidad: 'Etiqueta a tu compañero que bailará a lado de ti (aunque no sepa)', tejiendo así una red que entrelaza el fenómeno digital con la experiencia presencial en un punto neurálgico de la ciudad. La cita para desafiar los límites y coronar a Jalisco con un nuevo récord en la ejecución de la coreografía de ‘No Rompas Más’ está fijada para las 19:00 horas de este viernes. La Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, cargada de historia y significado, servirá como telón de fondo para esta fiesta de ritmo y tradición. La mejor parte es que la participación es completamente gratuita, abriendo las puertas a todos aquellos que deseen ser parte de este acontecimiento memorable. Para quienes planean unirse a la multitud y demostrar su destreza en los cuatro pasos fundamentales del baile, se han delineado algunas recomendaciones esenciales para garantizar una experiencia fluida y disfrutable. La puntualidad es un valor apreciado; se sugiere llegar al menos 30 minutos antes del inicio oficial para asegurar una ubicación privilegiada frente a la Rotonda, desde donde se podrá apreciar en su máximo esplendor la coreografía colectiva. Aunque no es obligatorio, se anima encarecidamente a los asistentes a adoptar un código de vestimenta que evoque la esencia del evento: botas, sombrero y camisa vaquera contribuirán a sumergirnos en una atmósfera festiva y auténtica, honrando el espíritu del country mexicano que popularizó Caballo Dorado. Ante el clima cálido que ha caracterizado a Guadalajara, la hidratación se convierte en una prioridad. Se insta a todos los participantes a llevar consigo suficiente agua para mantenerse frescos y enérgicos durante el zapateado. El calzado cómodo es igualmente fundamental para poder disfrutar al máximo de cada movimiento y evitar cualquier incomodidad. En cuanto a la seguridad, al tratarse de un evento en el Centro Histórico, se aconseja encarecidamente optar por el transporte público o, en su defecto, utilizar los estacionamientos establecidos para prevenir cualquier contratiempo o inconveniente relacionado con la movilidad. La elección de estos medios facilitará el acceso y la salida del área del evento, permitiendo que la concentración se mantenga en la música y la diversión. ‘No Rompas Más’, más que una simple canción, es un himno que ha trascendido generaciones, marcando un hito en la historia musical de México. Aunque su origen se remonta al éxito global ‘Achy Breaky Heart’ de Billy Ray Cyrus, fue la agrupación chihuahuense Caballo Dorado, en 1994, quien la adoptó y la inmortalizó en español, convirtiéndola en un fenómeno cultural. Con más de tres décadas de trayectoria, la banda liderada por Eduardo Gameros logró un hito extraordinario: que una coreografía de estilo country se transformara en un elemento indispensable en celebraciones tan diversas como bodas, XV años y bautizos. El legado de esta canción y su peculiar baile es tan potente que, incluso décadas después, el desafío de aumentar la velocidad de la coreografía sigue siendo una prueba divertida y electrizante para la coordinación y el espíritu festivo de los mexicanos, uniendo a la gente en un solo ritmo y una sola emoción. La expectativa para este evento es alta, prometiendo ser un espectáculo de unidad, alegría y un profundo amor por la cultura popular mexicana





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