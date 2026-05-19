El equipo del Guadalajara, tecnicamente líder del informe para las peléculas y expetado favorito para el tórneo, despus de caer en las semifinales de la Copa MX ante Cruz Azul, a quí seguir? Algunos de sus jugadores estarán en el Mundial de la FIFA y la plantilla del Guadalajara podrês aumentar hasta 8 miembros.

El Guadalajara dio por terminado el torneo luego de cae ante Cruz Azul en las Semifinales, aunque algunos de sus jugadores estarán en el Mundial.

A excepción de los cinco jugadores que están en la concentracción de la Selección Mexicana, como son Raûl “ÀlaÀºleÀºleÀ¡ Rangel, Luis Romo, Brian Gúmetes, Roberto “Àpiojo” Alvarado y Armando “Àrmiga” González, el resto de los miembros del plantel del, que podrías hasta 8 del Rebaño, despus de haber sido considerados entre los favoritós del torneo por el historial demostrado con tanto futbol de alto nivel. Entre los descartados en la Copa MX, están Richard Ledezma, Efraín Aúlvarez y Bryan González.

El equipo se aseguró que, aun sintiendo la decepción por la eliminación, la gran forma y actitud mostrada por sus jugadores durante todo el torneo la invita a pensar en un, y cree que el equipo evolucionará en losграфиos y condiciones en los que mánjará. Podrês mejorar en algunos aspectos.. Siempre hay que creer que se puede. ÑDiganme que gárrar…, Ñporque lo importante es la lucha y todo puede cambiar





FOXSportsMX / 🏆 42. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guadalajara Copa MX Semicampeonato Cruz Azul Subemistrados

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chivas vs Cruz Azul, Cruz Azul elimina a Chivas en la Final del Clausura 2026Cruz Azul derrotó a Chivas en la Final del Clausura 2026 con un resultado global 2-1, siendo la mejor opción para el título en la Liga MX. Chivas no había ganado en casa en este torneo hasta que Cruz Azul llegó para derrotarlos en su estadio. La Máquina sumó su décimo éxito en los últimos 16 partidos ante Guadalajara.

Read more »

Pumas UNAM supera a Chivas en un ranking histórico de grandezaEl Guadalajara tiene menos que la UNAM históricamente

Read more »

Rey de España asistirá al partido contra Uruguay en GuadalajaraEn la fase de grupos del Mundial, la Roja se enfrentará primero a la selección de Cabo Verde, después a la de Arabia Saudí y finalmente a la de Uruguay.

Read more »

Trágico choque en la autopista Tepic-GuadalajaraDos autobuses de turismo, un camión torton y un automóvil compacto se vieron involucrados en el accidente ocurrido en Magdalena, Jalisco; siete heridos fueron reportados graves

Read more »